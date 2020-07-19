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Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что лидеры ЕС, ведущие затяжные переговоры на саммите в Брюсселе, должны достичь соглашения в воскресенье, так как РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T01:50
джузеппе конте
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
италия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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джузеппе конте, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, италия, в мире, экономика

Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте

01:50 19.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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РИМ, 19 июл – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что лидеры ЕС, ведущие затяжные переговоры на саммите в Брюсселе, должны достичь соглашения в воскресенье, так как их перенос никому не выгоден.
Ранее сообщалось, что лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию многолетнего бюджета ЕС, продолжение дискуссии ожидается в воскресенье.
"Завтра мы продолжим, потому что мы должны закончить, должны достичь соглашения, потому что переносить эту партию невыгодно никому", - заявил Конте в ходе общения с итальянскими журналистам, которое транслировалось в его Facebook.
По его словам, крайне сложный проект бюджета сопряжен с фондом восстановления, что делает необходимым выйти за пределы занимаемых позиций: или все победят, или все окажутся проигравшими.
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Премьер отметил, что при "столь жестких" переговорах, "наступает момент, когда возникает сомнение в том, что нам неизвестно о проблемах, с которыми мы сталкиваемся, сомнение в том, что кто-то упускает из виду эту цель".
Главы государств пытаются договориться о создании нового, временного антикризисного фонда ЕС. Ранее Еврокомиссия предложила, чтобы его размер составлял 750 миллиардов евро, которые она бы заняла на рынке. Средства предлагалось выделять в форме кредитов и субсидий, и их соотношение являлось одним из камней преткновения в дискуссии.
Кроме того, саммит должен принять решение по финансовому плану ЕС, на основе которого составляются ежегодные бюджеты союза, на 2021-2027 годы. В этот раз финплан предлагается увязать с антикризисным фондом, поскольку для привлечения на рынке средств ЕК предлагала скорректировать определенные показатели бюджета, а также направлять средства антикризисного фонда через бюджетные программы.
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Джузеппе КонтеБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзИталияВ миреЭкономика
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