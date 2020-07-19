Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте

РИМ, 19 июл – РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что лидеры ЕС, ведущие затяжные переговоры на саммите в Брюсселе , должны достичь соглашения в воскресенье, так как их перенос никому не выгоден.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию многолетнего бюджета ЕС, продолжение дискуссии ожидается в воскресенье.

"Завтра мы продолжим, потому что мы должны закончить, должны достичь соглашения, потому что переносить эту партию невыгодно никому", - заявил Конте в ходе общения с итальянскими журналистам, которое транслировалось в его Facebook.

По его словам, крайне сложный проект бюджета сопряжен с фондом восстановления, что делает необходимым выйти за пределы занимаемых позиций: или все победят, или все окажутся проигравшими.

Премьер отметил, что при "столь жестких" переговорах, "наступает момент, когда возникает сомнение в том, что нам неизвестно о проблемах, с которыми мы сталкиваемся, сомнение в том, что кто-то упускает из виду эту цель".

Главы государств пытаются договориться о создании нового, временного антикризисного фонда ЕС. Ранее Еврокомиссия предложила, чтобы его размер составлял 750 миллиардов евро, которые она бы заняла на рынке. Средства предлагалось выделять в форме кредитов и субсидий, и их соотношение являлось одним из камней преткновения в дискуссии.