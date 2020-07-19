В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке

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⚡⚡⚡В Карабулаке снова возгорелась несанкционированная свалка.⠀ ⠀ ⠀ И.о. министра Магомед Евлоев и Начальник управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Минприроды Ингушетии Адам Баркинхоев находятся сейчас на месте происшествия.⠀ ⠀ ⠀ 🔥Возгорание уже тушат силами пожарной охраны и муниципального ЖКХ. Причины возникновения пожара устанавливаются. ⠀ Сейчас главная задача - как можно быстрее потушить огонь. Для этого принимаются все необходимые меры. #карабулак #огонь #пожар #свалка #ингушетия #минприродыингушетии #экология #природа ⠀
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Председатель Правительства Ингушетии Владимир Сластенин держит ситуацию с тушением пожара на территории несанкционированной свалки в Карабулаке на личном контроле. ⠀ ⠀ О проводимой работе по ликвидации очагов возгорания на участке площадью порядка 3 га периодически докладывает руководитель Минприроды Магомед Евлоев.⠀ ⠀ В настоящее время помощь в тушении пожара оказывают ООО "Ингушкарьеруправление" и Автодор РИ. ⠀ ⠀ Оперативно проводится засыпка территории возгорания глиной.⠀ ⠀ 👤@kalimatov_mm ⠀ 👤@admin_glavy ⠀ 👤@mikail_ilezov ⠀ 👤@pravitelstvo_ri ⠀ 👤@batyr_hamathanov ⠀ #минприродыингушетии #ингушетия #лесники #минприродырф #экология #природароссии #животные #лес #минприроды06 #возгораниемусорнойсвалкивкарабулаке #несанкционированнаясвалка #мчс #чистыймир #карьероуправление #мэриякарабулака