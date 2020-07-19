В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке

"В Карабулаке загорелась несанкционированная свалка… Возгорание тушат силами пожарной охраны и муниципального ЖКХ… Участок возгорания на мусорной свалке в Карабулаке засыпается глиной", - говорится в сообщении в аккаунте министерства в Instagram.