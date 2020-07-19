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В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке
Пожар площадью около трех гектаров возник на несанкционированной свалке в городе Карабулак в Ингушетии, его тушат, засыпая глиной, сообщает региональное... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T01:48
республика ингушетия
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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республика ингушетия, происшествия

В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке

01:48 19.07.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Пожар площадью около трех гектаров возник на несанкционированной свалке в городе Карабулак в Ингушетии, его тушат, засыпая глиной, сообщает региональное минприроды.
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⁣⚡⚡⚡⁣В Карабулаке снова возгорелась несанкционированная свалка.⠀ ⠀ ⠀ И.о. министра Магомед Евлоев и Начальник управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Минприроды Ингушетии Адам Баркинхоев находятся сейчас на месте происшествия.⠀ ⠀ ⠀ 🔥Возгорание уже тушат силами пожарной охраны и муниципального ЖКХ. Причины возникновения пожара устанавливаются. ⠀ Сейчас главная задача - как можно быстрее потушить огонь. Для этого принимаются все необходимые меры. #карабулак #огонь #пожар #свалка #ингушетия #минприродыингушетии #экология #природа ⠀

Публикация от Минприроды Ингушетии (@minprirody_ingushetii)

"В Карабулаке загорелась несанкционированная свалка… Возгорание тушат силами пожарной охраны и муниципального ЖКХ… Участок возгорания на мусорной свалке в Карабулаке засыпается глиной", - говорится в сообщении в аккаунте министерства в Instagram.
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Председатель Правительства Ингушетии Владимир Сластенин держит ситуацию с тушением пожара на территории несанкционированной свалки в Карабулаке на личном контроле. ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ О проводимой работе по ликвидации очагов возгорания на участке площадью порядка 3 га периодически докладывает руководитель Минприроды Магомед Евлоев.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ В настоящее время помощь в тушении пожара оказывают ООО "Ингушкарьеруправление" и Автодор РИ. ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Оперативно проводится засыпка территории возгорания глиной.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ 👤@kalimatov_mm ⁣⁣⠀ 👤@admin_glavy ⁣⁣⠀ 👤@mikail_ilezov ⁣⁣⠀ 👤@pravitelstvo_ri ⁣⁣⠀ 👤@batyr_hamathanov ⁣⁣⠀ #минприродыингушетии #ингушетия #лесники #минприродырф #экология #природароссии #животные #лес #минприроды06 #возгораниемусорнойсвалкивкарабулаке #несанкционированнаясвалка #мчс #чистыймир #карьероуправление #мэриякарабулака

Публикация от Минприроды Ингушетии (@minprirody_ingushetii)

Уточняется, что площадь возгорания составляет около трех гектаров.
"Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин держит ситуацию с тушением пожара на территории несанкционированной свалки в Карабулаке на личном контроле", - отмечает минприроды.
Мусорная свалка в Нубарашене, Армения
11 июля, 15:02
На крупнейшей в Ереване мусорной свалке продолжается тушение пожара
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Республика ИнгушетияПроисшествия
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