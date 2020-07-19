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В Венеции водный фестиваль проходит без традиционного салюта
Городской фестиваль на водах венецианской лагуны - Festa del Redentore ("Праздник Спасителя") - в нынешнем году проходит без красочного салюта и без... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T01:31
туризм
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италия, венеция

В Венеции водный фестиваль проходит без традиционного салюта

01:31 19.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на художественный музей Пунта-делла-Догана с кампанилы собора Святого Марка
Вид на художественный музей Пунта-делла-Догана с кампанилы собора Святого Марка
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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РИМ, 19 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Городской фестиваль на водах венецианской лагуны - Festa del Redentore ("Праздник Спасителя") - в нынешнем году проходит без красочного салюта и без традиционного наплыва туристов.
Мэрия "Жемчужины Средиземноморья" на прошлой неделе решила обойтись без пиротехнического шоу над каналом Джудекка, чтобы не создавать толпы по берегам главных венецианских каналов. По информации местных источников, городские власти колебались в этом решении до последнего - можно сказать, победила осторожность, особенно в свете небольшого роста числа заражений коронавирусом в последние дни.
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Программа фестиваля началась в пятницу вечером с церемонии открытия временного переходного моста, протянувшегося на три сотни метров к церкви Il Redentore. Она была заложена в честь благодарности за избавление города от эпидемии чумы во второй половине XVI века. В субботу горожан и туристов развлекали музыкальные представления с движущихся водных платформ, а в воскресенье на канале Джудекка, который огибает основную историческую часть Венеции, состоится традиционная регата.
Ограничения, которые должны не позволить превратить фестиваль в место новой вспышки коронавирусной инфекции, касаются пикников на берегах венецианских каналов. В обычные годы они бывают буквально облеплены желающими перекусить с видом на воду, а то и на салют. В этот раз такое право получили только обитатели городского центра, заблаговременно подавшие при том заявку в полицию.
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Отмена салюта повлекла за собой запрет на "парковку" лодок, яхт и катеров в водах неподалеку от площади Сан-Марко с учетом того, что водное движение на этом оживленном участке прерываться не будет.
Несмотря на снятие большинства ограничений для путешественников, венецианские гостиницы на время праздника оказались заполнены всего на 40%. По заявлению Ассоциации венецианских отельеров (Ava), почти треть отелей Венеции еще вообще не открылась после карантина.
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