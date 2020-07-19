Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса

"Пока это не будет решено, нам будет сложно проводить эти большие массовые митинги, так что я провожу телефонные митинги, и мы будем называть их митингами Трампа, но будем делать это по телефону", - сказал он своим избирателям из штата Висконсин в ходе такого мероприятия.