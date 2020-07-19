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Распространение нового коронавируса
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Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" вместо обычных собраний на стадионах из-за коронавируса, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T01:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
джо байден
джексонвилл
флорида
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, дональд трамп, джо байден, джексонвилл, флорида, сша, в мире

Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса

01:24 19.07.2020
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© AP Photo / Patrick SemanskyДональд Трамп в медицинской маске
Дональд Трамп в медицинской маске
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" вместо обычных собраний на стадионах из-за коронавируса, сообщает телеканал CNN.
"Пока это не будет решено, нам будет сложно проводить эти большие массовые митинги, так что я провожу телефонные митинги, и мы будем называть их митингами Трампа, но будем делать это по телефону", - сказал он своим избирателям из штата Висконсин в ходе такого мероприятия.
Трамп известен своей любовью к личным встречам с избирателями, однако на фоне пандемии коронавируса он стал объектом критики, так как на паре таких мероприятий люди не соблюдали рекомендованную дистанцию и почти никто не носил маски.
Ранее сообщалось, что Республиканская партия США приняла решение ограничить на фоне второй вспышки коронавируса численность участников съезда в Джексонвилле, штат Флорида, где Трамп должен формально дать согласие на выдвижение своей кандидатуры в президенты.
Кандидат от Демократической партии на предстоящих президентских выборах бывший вице-президент Джо Байден ранее тоже отказался от проведения предвыборных митингов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампДжо БайденДжексонвиллФлоридаСШАВ мире
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