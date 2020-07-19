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СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций
Израильская полиция начала задержания во время массовых антиправительственных демонстраций после того, как участники применили против сотрудников... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T06:42
биньямин нетаньяху
иерусалим
тель-авив
в мире
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иерусалим
тель-авив
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
биньямин нетаньяху, иерусалим, тель-авив, в мире

СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций

01:20 19.07.2020 (обновлено: 06:42 19.07.2020)
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© REUTERS / Ronen ZvulunУчастники акции протеста в Иерусалиме, Израиль
Участники акции протеста в Иерусалиме, Израиль
© REUTERS / Ronen Zvulun
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Израильская полиция начала задержания во время массовых антиправительственных демонстраций после того, как участники применили против сотрудников правоохранительных органов перцовый спрей и бросали в них различные предметы, сообщает издание Times of Israel.
Ранее стало известно о начале антиправительственных демонстраций в Иерусалиме и центре Тель-Авива вечером в субботу. Протестующие перекрывают дороги и требуют отставки премьер-министра.
Отмечается, что для разгона демонстрантов полицейские применили водометы.
В воскресенье в окружном суде Иерусалима запланировано второе техническое заседание суда по обвинениям в адрес действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Участие главы правительства в заседании не предусмотрено.
По "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla! премьер-министру выдвинуты обвинения в получении взятки. Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000".
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Биньямин НетаньяхуИерусалимТель-АвивВ мире
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