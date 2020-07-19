СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций

Отмечается, что для разгона демонстрантов полицейские применили водометы.

В воскресенье в окружном суде Иерусалима запланировано второе техническое заседание суда по обвинениям в адрес действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Участие главы правительства в заседании не предусмотрено.