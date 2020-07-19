СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Израильская полиция начала задержания во время массовых антиправительственных демонстраций после того, как участники применили против сотрудников правоохранительных органов перцовый спрей и бросали в них различные предметы, сообщает издание Times of Israel.
Ранее стало известно о начале антиправительственных демонстраций в Иерусалиме и центре Тель-Авива вечером в субботу. Протестующие перекрывают дороги и требуют отставки премьер-министра.
Отмечается, что для разгона демонстрантов полицейские применили водометы.
В воскресенье в окружном суде Иерусалима запланировано второе техническое заседание суда по обвинениям в адрес действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Участие главы правительства в заседании не предусмотрено.
По "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla! премьер-министру выдвинуты обвинения в получении взятки. Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000".