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Война в Сирии
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В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
Выборы в Народный совет Сирии, третьи с начала войны, пройдут в воскресенье. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T01:17
война в сирии
народный совет сирии
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народный совет сирии, дмитрий саблин, сирия, в мире

В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы

01:17 19.07.2020
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
БЕЙРУТ, 19 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Выборы в Народный совет Сирии, третьи с начала войны, пройдут в воскресенье.
Выборы, намеченные изначально на апрель, были перенесены на 19 июля из-за пандемии коронавирусной инфекции. За 250 депутатских кресел будут бороться более 1,6 тысячи кандидатов.
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По результатам выборов 2016 года 200 мест в Народном совете заняли депутаты из партий, входящих в коалицию "Национальный прогрессивный фронт", во главе которой правящая партия "Баас". Оставшаяся четверть мест перешла независимым кандидатам.
Министр юстиции Сирии Хишам аш-Шаар ранее рассказал РИА Новости о решении руководства страны, как и на предыдущих парламентских выборах, разрешить жителям захваченного террористами Идлиба и ряда поселений провинции Эр-Ракка голосовать в тех районах страны, где они временно проживают.
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В рамках сирийского законодательства парламентские выборы проходят только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания. Исключение было сделано на всех выборах за время войны в стране для граждан, бежавших с территорий, захваченных террористами.
Координатор группы Государственной думы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин отметил важность проведения выборов в Народный совет впервые с начала конфликта во всех провинциях, несмотря на то, что часть территорий на севере и северо-западе заняты террористам. Саблин также отметил, что "Группа дружбы с Россией" продолжит работу и с новым составом сирийского парламента в ранее установленных направлениях.
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Важным новшеством на предстоящих выборах считают демократизацию процесса избрания кандидатов в депутаты от правящей Партии арабского социалистического возрождения ("Баас"). В этом году они избирались конференциями региональных отделений, а не решением центрального руководства партии.
Член высшего судебного комитета по выборам Нури Фарис рассказал РИА Новости, что окончательное количество кандидатов на парламентских выборах в Сирии достигло 1658, для граждан подготовлен 7331 избирательный участок по всей стране.
Избирательные участки откроются в 8.00 и будут работать до 20.00 (совпадает с мск). Но согласно правилам, время выборов может быть продлено на пять часов при высокой явке и необходимости. Временные ограничения по подсчету голосов не установлены.
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