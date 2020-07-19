В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы

БЕЙРУТ, 19 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Выборы в Выборы в Народный совет Сирии , третьи с начала войны, пройдут в воскресенье.

Выборы, намеченные изначально на апрель, были перенесены на 19 июля из-за пандемии коронавирусной инфекции. За 250 депутатских кресел будут бороться более 1,6 тысячи кандидатов.

По результатам выборов 2016 года 200 мест в Народном совете заняли депутаты из партий, входящих в коалицию "Национальный прогрессивный фронт", во главе которой правящая партия "Баас". Оставшаяся четверть мест перешла независимым кандидатам.

Министр юстиции Сирии Хишам аш-Шаар ранее рассказал РИА Новости о решении руководства страны, как и на предыдущих парламентских выборах, разрешить жителям захваченного террористами Идлиба и ряда поселений провинции Эр-Ракка голосовать в тех районах страны, где они временно проживают.

В рамках сирийского законодательства парламентские выборы проходят только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания. Исключение было сделано на всех выборах за время войны в стране для граждан, бежавших с территорий, захваченных террористами.

Координатор группы Государственной думы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин отметил важность проведения выборов в Народный совет впервые с начала конфликта во всех провинциях, несмотря на то, что часть территорий на севере и северо-западе заняты террористам. Саблин также отметил, что "Группа дружбы с Россией" продолжит работу и с новым составом сирийского парламента в ранее установленных направлениях.

Важным новшеством на предстоящих выборах считают демократизацию процесса избрания кандидатов в депутаты от правящей Партии арабского социалистического возрождения ("Баас"). В этом году они избирались конференциями региональных отделений, а не решением центрального руководства партии.

Член высшего судебного комитета по выборам Нури Фарис рассказал РИА Новости, что окончательное количество кандидатов на парламентских выборах в Сирии достигло 1658, для граждан подготовлен 7331 избирательный участок по всей стране.