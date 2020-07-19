Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200719/1574545204.html
Молодежь ЛНР призвала остановить войну в Донбассе
Активисты молодежных организаций самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) во время акции памяти по погибшим во время артобстрела в Луганске в... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T09:10
ситуация в днр и лнр
лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
луганск
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574545114_0:0:3092:1739_1400x0_80_0_0_ed0730f2322cca09c2853e0c694fbdb7.jpg
https://ria.ru/20200717/1574513420.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
луганск
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574545114_0:0:3092:1739_1400x0_80_0_0_ed0730f2322cca09c2853e0c694fbdb7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574545114_147:0:2878:2048_1400x0_80_0_0_cf2d1013e6348db48ad5de7ecf94e83b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574545114_488:0:2536:2048_1400x0_80_0_0_57f6fd330b3e8f2ac048a53f788d82bf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, луганск, украина, в мире

Молодежь ЛНР призвала остановить войну в Донбассе

01:12 19.07.2020 (обновлено: 09:10 19.07.2020)
1710
© РИА Новости / Олеся ПотаповаАкция памяти по жертвам артобстрела со стороны ВС Украины в Луганске
Акция памяти по жертвам артобстрела со стороны ВС Украины в Луганске
© РИА Новости / Олеся Потапова
ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Активисты молодежных организаций самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) во время акции памяти по погибшим во время артобстрела в Луганске в июле 2014 года призвали остановить войну в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
Восемнадцатого июля 2014 года в результате обстрела со стороны ВС Украины восточных кварталов Луганска на перекрестке квартала Солнечный погибли восемь мирных жителей, еще два человека скончались позже от полученных травм.
"Сегодня шестая годовщина гибели людей на данном перекрестке. Люди погибли в результате войны, войны, объявленной Украинским правительством народу Донбасса. Людей Донбасса убивали и продолжают убивать только за то, что не поддержали фашистский переворот на Украине… Сегодня молодежь и все неравнодушные жители Луганской республики собрались на этом перекрестке почтить память погибших", - сказала журналистам представитель ЛНР в гуманитарной группе по Донбассу Ольга Кобцева.
В акции, прошедшей в Луганске на месте артобстрела, приняли участие молодежные активисты проекта "Мы помним" Общественного движения "Мир Луганщине" вместе с активистами проекта "Дружина", депутаты Народного Совета ЛНР, очевидцы артобстрелов 2014 года, родственники погибших, а также неравнодушные жители Луганска. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к памятной мемориальной таблице, составили из горящих лампад призыв "Остановите войну!" и выпустили в небо белые воздушные шары.
© РИА НовостиАкция памяти по жертвам артобстрела со стороны ВС Украины в июле 2014 года в Луганске
Акция памяти по жертвам артобстрела со стороны ВС Украины в июле 2014 года в Луганске
© РИА Новости
Акция памяти по жертвам артобстрела со стороны ВС Украины в июле 2014 года в Луганске
"Мы молодежь, и задача молодежи помнить те события, потому что если правду сможет переписать другая страна, то мы уже на это никак не сможем повлиять. Задача молодежи на данном этапе: помнить, сохранить и чтить. Мы зажгли лампады со словами "Остановите войну!", чтобы вся мировая общественность видела, что людям здесь не все равно", - заявил журналистам на помощник координатора проекта "Мы помним!" Михаил Голубович.
В акции приняли участие более 100 человек.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащие в Донбассе
17 июля, 18:49
В ДНР заявили о ранении семи человек за неделю из-за обстрелов
2820011
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛуганскУкраинаВ мире
Рекомендуем
Ополченец Луганской народной республики на КПП Должанский
В ЛНР заявили о ликвидации огневой позиции украинских силовиков
Крым
Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Строительство газопровода Северный поток — 2
Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
Актриса Марина Макарова
Умерла актриса из "Убойной силы" и "Тайн следствия" Марина Макарова
Колосья пшеницы
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Патруль американских и афганских военных в районе места бомбардировки в районе Ачин в провинции Нангархар. 14 апреля 2017
Талибы ответили на обвинения американских СМИ в "сговоре" с Россией
Скриншот клипа Валерии и Максима Фадеева До предела
Фадеев извинился за клип с Валерией
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Боевые действия нанесли тяжелый удар металлургии Донбасса, заявили в ЛНР
Дамаск
В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
Участники съезда партии ЛДПР
Жириновский спрогрозировал указ Путина о новом хабаровском губернаторе
Сим-карты
Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса
Участники акции протеста в Иерусалиме, Израиль
СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:31Число умерших пациентов с COVID-19 во Владимирской области достигло 108
12:26В Палестине выявили 465 новых случаев заражения коронавирусом
12:23После обнаружения тела женщины в чемодане в Подмосковье возбудили дело
12:15Российские врачи прибудут в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19
12:07Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера
12:06Следующие слушания по делам Нетаньяху пройдут в начале 2021 года
12:03Вывозной рейс из Баку доставил в Екатеринбург 146 россиян
12:01В Минпросвещения выступили против KPI для учителей
12:00G20 к октябрю подготовит план по доступности трансграничных платежей
12:00В Пакистане задержали террористов, причастных к атаке на биржу
11:58При обстреле рынка в Афганистане погибли не менее трех человек
11:43Опрос: российские туристы рассказали, как они отдыхают этим летом
11:42Эмиру Кувейта провели операцию
11:42Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 40 тысяч
11:39В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
11:38В Грузии выявили десять новых случаев заражения коронавирусом
11:30Число умерших пациентов с COVID-19 в Тульской области превысило 180
11:28В Дмитрове задержали подозреваемого в избиении двухлетнего пасынка
11:26В КБР за сутки выписали 21 человека, переболевшего COVID-19
11:24Число умерших пациентов с COVID-19 в Тверской области достигло 116
Лента новостейМолния