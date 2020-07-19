Молодежь ЛНР призвала остановить войну в Донбассе

"Мы молодежь, и задача молодежи помнить те события, потому что если правду сможет переписать другая страна, то мы уже на это никак не сможем повлиять. Задача молодежи на данном этапе: помнить, сохранить и чтить. Мы зажгли лампады со словами "Остановите войну!", чтобы вся мировая общественность видела, что людям здесь не все равно", - заявил журналистам на помощник координатора проекта "Мы помним!" Михаил Голубович.