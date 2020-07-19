Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду

БРЮССЕЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьезно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию долгосрочного бюджета. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.
Программа саммита в Брюсселе изначально состояла из двух дней — пятницы и субботы. Однако переговоры затянулись.
"Пленарное заседание завершилось. Председатель Евросовета Шарль Мишель вновь созовет встречу завтра в полдень", — написал Лейтц.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что лидеры ЕС должны достичь соглашения в воскресенье, так как перенос переговоров никому не выгоден.
Переговоры об антикризисном фонде
Главы государств пытаются договориться о создании нового временного антикризисного фонда ЕС. Ранее Еврокомиссия предложила, чтобы его размер составил 750 миллиардов евро, которые она бы заняла на рынке. Средства предлагалось выделять в форме кредитов и субсидий, и их соотношение было одним из камней преткновения в дискуссии.
Кроме того, на саммите участники должны принять решение по финансовому плану ЕС, на основе которого составляются ежегодные бюджеты союза. Сейчас обсуждается проект на 2021-2027 годы. В этот раз финплан предлагается увязать с антикризисным фондом, поскольку для привлечения на рынке средств ЕК предлагала скорректировать определенные показатели бюджета, а также направлять средства антикризисного фонда через бюджетные программы.
По данным СМИ, в пятницу ближе к ночи дискуссия лидеров ЕС разладилась из-за непримиримых позиций условных "доноров" и "получателей" средств из будущего фонда восстановления экономики, которые так и не смогли договориться об управлении фондом и механизмах предоставления и контроля использования финансовой помощи.
Лидеры стран Европейского союза во второй день саммита в Брюсселе пытались найти общий выход из тупиковой ситуации, в которой они оказались накануне по итогам нескольких раундов совместных переговоров и двусторонних консультаций.
Пленарное заседание началось в субботу в 11:30 (12:30 мск), но уже днем глава Евросовета объявил очередной перерыв и переход к двусторонним консультациям. Совместное заседание возобновилось вечером в субботу, однако, исходя из официальной информации, результатов не дало.
Для того чтобы многолетний финплан заработал с 2021 года, а антикризисный фонд был создан, необходимо единогласное решение лидеров стран ЕС.
Экономика ЕС очень сильно пострадала от мер по борьбе с распространением COVID-19, руководство союза разработало ряд предложений по выводу ЕС из этого экономического кризиса, среди которых и создание антикризисного фонда.
Еврокомиссия в июльском докладе озвучила прогноз, согласно которому реальный ВВП еврозоны — экономического ядра Евросоюза — в нынешнем году упадет на 8,7% на фоне пандемии коронавируса COVID-19. При этом в опубликованном в мае прогнозе ЕК ожидала спад экономики региона в 2020 году на 7,7%. Между тем в 2021-м экономика еврозоны может вырасти на 6,1%, а не на 6,3%, как ожидалось ранее.
В том, что касается экономики всего Евросоюза, ЕК ожидает падения в этом году на 8,3%, а не на 7,4%, как предполагалось весной. В следующем году ВВП ЕС вырастет, по оценкам Еврокомиссии, на 5,8%, хотя еще весной ожидался рост на 6,1%.