https://ria.ru/20200719/1574544836.html
Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств
Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку организаций, осуществляющих производство и выпуск книжной и периодической печатной... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T00:37
2020-07-19T06:45
госдума рф
правительство рф
экономика
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https://ria.ru/20200529/1572185923.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, правительство рф, экономика