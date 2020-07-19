Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств

Сейчас потери в виде стоимости бракованной, утратившей товарный вид, а также не реализованной в установленные сроки (морально устаревшей) продукции СМИ и книжной продукции, списываемой осуществляющими их выпуск и производство организациями, относятся к прочим расходам и уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль.