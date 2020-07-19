Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200719/1574544836.html
Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств
Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку организаций, осуществляющих производство и выпуск книжной и периодической печатной... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T06:45
госдума рф
правительство рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904079_0:0:2784:1566_1400x0_80_0_0_8f8aa3cedb9639946b74e4650106c29c.jpg
https://ria.ru/20200529/1572185923.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904079_0:0:2784:1566_1400x0_80_0_0_8f8aa3cedb9639946b74e4650106c29c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904079_217:0:2692:1856_1400x0_80_0_0_396e327b74d755bef90d63f5c8801fd3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904079_526:0:2382:1856_1400x0_80_0_0_178c19043338f0c25700351be6bc218c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, правительство рф, экономика

Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств

00:37 19.07.2020 (обновлено: 06:45 19.07.2020)
1151
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку организаций, осуществляющих производство и выпуск книжной и периодической печатной продукции, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Сейчас потери в виде стоимости бракованной, утратившей товарный вид, а также не реализованной в установленные сроки (морально устаревшей) продукции СМИ и книжной продукции, списываемой осуществляющими их выпуск и производство организациями, относятся к прочим расходам и уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль.
Однако данные потери относятся на расходы только в пределах 10% от стоимости тиража соответствующего периодического печатного издания или тиража книжной продукции. Законопроектом предлагается этот максимально допустимый объем потерь увеличить до 30%.
Печать газеты в типографии Советская Сибирь в Новосибирске
29 мая, 16:09Распространение нового коронавируса
СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей
2200115
Обсудить 0
Госдума РФПравительство РФЭкономика
Рекомендуем
Участники акции протеста в Иерусалиме, Израиль
СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций
Сим-карты
Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты
Собака с костью
Кинологи назвали самые популярные клички для собак
Дамаск
В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
Неизвестный облил красной краской буквы большой желтой надписи Black Lives Matter у Башни Трампа в Нью-Йорке
Надпись Black Lives Matter в Нью-Йорке облили краской трижды за неделю
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса
Карета скорой помощи в Канаде
В Канаде автобус с туристами перевернулся у ледников
Приложение Tik Tok
СМИ: в TikTok прервали переговоры о создании штаб-квартиры в Британии
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
Рэпер Канье Уэст
Канье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие
Скриншот клипа Валерии и Максима Фадеева До предела
Фадеев извинился за клип с Валерией
Перед началом саммита Группы двадцати в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019
Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19
Иван Охлобыстин
Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о "пристрастии к алкоголю"
Колосья пшеницы
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:31Число умерших пациентов с COVID-19 во Владимирской области достигло 108
12:26В Палестине выявили 465 новых случаев заражения коронавирусом
12:23После обнаружения тела женщины в чемодане в Подмосковье возбудили дело
12:15Российские врачи прибудут в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19
12:07Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера
12:06Следующие слушания по делам Нетаньяху пройдут в начале 2021 года
12:03Вывозной рейс из Баку доставил в Екатеринбург 146 россиян
12:01В Минпросвещения выступили против KPI для учителей
12:00G20 к октябрю подготовит план по доступности трансграничных платежей
12:00В Пакистане задержали террористов, причастных к атаке на биржу
11:58При обстреле рынка в Афганистане погибли не менее трех человек
11:43Опрос: российские туристы рассказали, как они отдыхают этим летом
11:42Эмиру Кувейта провели операцию
11:42Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 40 тысяч
11:39В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
11:38В Грузии выявили десять новых случаев заражения коронавирусом
11:30Число умерших пациентов с COVID-19 в Тульской области превысило 180
11:28В Дмитрове задержали подозреваемого в избиении двухлетнего пасынка
11:26В КБР за сутки выписали 21 человека, переболевшего COVID-19
11:24Число умерших пациентов с COVID-19 в Тверской области достигло 116
Лента новостейМолния