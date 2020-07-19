Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19

Перед началом саммита "Группы двадцати" в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Страны Страны G20 воспользуются всеми имеющимися средствами для противостояния последствиям пандемии коронавируса, в том числе примут меры по защите жизней людей, рабочих мест и доходов, говорится в заявлении по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран "двадцатки", которая прошла в субботу в формате видеоконференции.

Члены G20 подтвердили намерения сделать все возможное для поддержки международной торговли, инвестиций и обеспечения экономического роста после пандемии. Они пообещали продолжать предпринимать усилия для устранения неравенства, в том числе появившегося в результате особого влияния пандемии на самые уязвимые группы населения.

"Мы решительно настроены продолжать использовать все доступные инструменты для защиты жизней людей, рабочих мест и доходов, поддержки восстановления мировой экономики и повышения устойчивости финансовых систем, одновременно защищая от рисков экономического спада", — говорится в итоговом заявлении.

Участники отметили необходимость создания международной справедливой, устойчивой и современной системы налогообложения. Признав влияние распространения коронавируса на эту сферу, страны G20 пообещали сотрудничать для решения проблем в налоговых системах.

Участники встречи отметили прогресс в реализации утвержденного в апреле плана действий по поддержке мировой экономики. План действий "Группы 20" включает меры по финансированию экстренных мероприятий в сфере здравоохранения, адресную поддержку уязвимых слоев населения и предприятий (включая малый и средний бизнес) и создание условий для восстановления экономик.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 13,8 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.