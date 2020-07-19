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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200719/1574544609.html
Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19
Страны G20 воспользуются всеми имеющимися средствами для противостояния последствиям пандемии коронавируса, в том числе примут меры по защите жизней людей,... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T01:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
большая двадцатка
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, большая двадцатка, в мире

Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19

00:00 19.07.2020 (обновлено: 01:40 19.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Перед началом саммита "Группы двадцати" в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019
 Перед началом саммита Группы двадцати в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Страны G20 воспользуются всеми имеющимися средствами для противостояния последствиям пандемии коронавируса, в том числе примут меры по защите жизней людей, рабочих мест и доходов, говорится в заявлении по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран "двадцатки", которая прошла в субботу в формате видеоконференции.
Члены G20 подтвердили намерения сделать все возможное для поддержки международной торговли, инвестиций и обеспечения экономического роста после пандемии. Они пообещали продолжать предпринимать усилия для устранения неравенства, в том числе появившегося в результате особого влияния пандемии на самые уязвимые группы населения.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Вчера, 18:34
В ООН рассказали о предстоящей встрече министров финансов G20
"Мы решительно настроены продолжать использовать все доступные инструменты для защиты жизней людей, рабочих мест и доходов, поддержки восстановления мировой экономики и повышения устойчивости финансовых систем, одновременно защищая от рисков экономического спада", — говорится в итоговом заявлении.
Участники отметили необходимость создания международной справедливой, устойчивой и современной системы налогообложения. Признав влияние распространения коронавируса на эту сферу, страны G20 пообещали сотрудничать для решения проблем в налоговых системах.
Участники встречи отметили прогресс в реализации утвержденного в апреле плана действий по поддержке мировой экономики. План действий "Группы 20" включает меры по финансированию экстренных мероприятий в сфере здравоохранения, адресную поддержку уязвимых слоев населения и предприятий (включая малый и средний бизнес) и создание условий для восстановления экономик.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,8 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Большая двадцаткаВ мире
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