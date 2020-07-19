https://ria.ru/20200719/1574539780.html
Опрос: российские туристы рассказали, как они отдыхают этим летом
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они отдыхают этим летом, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T11:43
2020-07-19T11:43
где отдохнуть
самоизоляция
туризм
туризм
новости - туризм
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https://ria.ru/20200715/1574342332.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
где отдохнуть, самоизоляция, туризм, новости - туризм
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они отдыхают этим летом, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1264 пользователей и выяснили, что половине опрошенных (50 процентам) не удалось отправиться в поездку из-за работы. Четверть (26 процентов) респондентов признались, что пока не хотят уходить в отпуск. Проводили каникулы на даче 18 процентов опрошенных, а шесть процентов – путешествовали по России.
Более трети (36 процентов) отдохнувших сказали, что остались полностью довольны отдыхом, 40 процентов охарактеризовали его "в целом неплохо, но могло быть и лучше".
Главной причиной отказа от отпуска в этом году стала нехватка средств – так ответили 47 процентов пользователей.
Каждый пятый респондент сказал, что планирует отдохнуть в ближайшие пару месяцев, а каждый седьмой отложил каникулы на осень. Среди них четверть надеются отправиться на заграничные курорты.