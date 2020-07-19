США готовятся к госперевороту после выборов

Избирательница на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США. Архивное фото

Избирательница на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США

© AP Photo / Tony Dejak Избирательница на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США

Джо Байден и Хиллари Клинтон совместно представили американской аудитории подходящее объяснение для возможного поражения кандидата от Демократической партии на предстоящих выборах президента США. Вероятно, в случае победы Дональда Трампа на выборах именно оно будет использоваться в качестве предлога либо для импичмента, либо (что более вероятно) для отказа признания результатов выборов и организации силового захвата власти. Джо Байден — со ссылкой на данные американских спецслужб — заявил о том, что "русские пытаются лишить легитимности наш электоральный процесс".

Впрочем, в качестве обвиняемых в преступлениях, которые якобы будут совершены против американской демократии, фигурируем не только мы. Джо Байден, опять же со ссылкой на информацию американских спецслужб, которую он получает, уточнил, что "Китай и другие также участвуют в действиях, направленных на то, чтобы мы потеряли уверенность в результатах (выборов. — Прим. ред.)".

Стоит отметить, что этот вброс может быть сделан не только и не столько на случай победы Трампа, но еще и в рамках подготовки к массированной и беспрецедентной фальсификации выборов в пользу самого Байдена. Если Трамп не признает официальные результаты, а его команда поймает за руку фальсификаторов, укажет на вбросы бюллетеней и массированную фальсификацию голосов, поданных по почте, то у штаба Байдена будет готовый ответ на все обвинения. Этот ответ будет заключаться в том, что все доказанные фальсификации — это всего лишь провокации, сделанные "русскими" (а также Китаем и какими-то "другими" силами), направленные на то, чтобы дискредитировать результаты выборов с целью добиться гражданской войны в США или сохранения действующего президента у власти.

Это довольно унизительно для страны, которая считает себя мировым гегемоном, но очень вероятно, что результат выборов будет определяться или в прямом смысле на поле боя, или в рамках административной борьбы за контроль над федеральной почтовой службой США. Дело в том, что штаб Байдена под предлогом эпидемии требует, чтобы выборы проходили, по большому счету, "в дистанционном формате", то есть с использованием почтового голосования, а Трамп утверждает, что именно почтовое голосование будет использовано, чтобы подделать результаты.

Это может показаться невероятным, но сейчас даже на уровне официальных заявлений кандидатов и экспертной аналитики в СМИ, таких как Associated Press, вопрос о том, кто будет контролировать почту в день выборов и сможет ли Трамп лишить почтовую службу бюджетного финансирования, чтобы сорвать "дистанционное голосование", обсуждается как едва ли не ключевая предвыборная тема. А кандидат от Демократической партии говорит прямым текстом, что возможность срыва голосования по почте лишает его сна. Можно предположить, что если Белому дому действительно удастся сорвать массовое использование (или вброс) "почтовых бюллетеней", то виноватыми в этом опять окажутся таинственные "русские", о которых Байден якобы прочитал в отчетах ЦРУ или ФБР

Может возникнуть естественный вопрос: а откуда у экс-вице-президента США доступ к сверхсекретным данным американских спецслужб? Вашингтонская система распределения секретной информации предполагает довольно странную схему, в которой кандидаты от обеих системных партий начинают получать брифинги такого рода в преддверии выборов. Проблема в том, что с формальной точки зрения Байден (и это отмечают американские СМИ) еще не является официальным кандидатом от Демократической партии, так что если спецслужбы действительно сливают ему какую-то информацию, то вполне возможно, что эти материалы он получает в нарушение закона. Однако на фоне всеобщего хаоса и нарушения всех возможных норм приличия в американской политической жизни это вряд ли кого-то будет волновать. Тем не менее будет интересно посмотреть на официальную реакцию ЦРУ и ФБР, которые неизбежно столкнутся с необходимостью объясниться с прессой и обществом, не говоря уже об избирательном штабе Трампа. И будет вдвойне интересно посмотреть на то, что произойдет в случае, если представители американского разведывательного сообщества объявят (под давлением Белого дома), что Байден просто врет. Это, конечно, маловероятный, но возможный сценарий.

Еще до того как Байден произвел вброс "информации от разведки" об очередном "российском заговоре", Хиллари Клинтон выступила на американском телевидении с заявлением о том, что Трамп может отказаться признать результаты выборов и отказаться добровольно покинуть Белый дом. Она также призвала подготовиться к этому сценарию заранее, хотя и не уточнила, что конкретно она подразумевает под этой подготовкой.

Впрочем, с учетом широкого опыта подготовки кровавых государственных переворотов, замаскированных под "народное волеизъявление на улице", можно смело предположить, что речь идет о силовом устранении политических оппонентов, а также членов их семей и рядовых сторонников Республиканской партии, которые не захотят смириться с узурпацией власти командой Клинтон. Эта оценка может показаться экстремальной, но, с учетом того, что Демократическая партия использовала все силы своей медийной машины, чтобы развить в собственных сторонниках максимальную ненависть не только к россиянам, но и к сторонникам Дональда Трампа, которых сама Клинтон публично унижала во время избирательной кампании, "украинский сценарий" вполне может реализоваться уже не в Киеве, а в Вашингтоне