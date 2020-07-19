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https://ria.ru/20200719/1574535270.html
Радио Sputnik выпустило путеводитель по Москве-80
С помощью путеводителя от радио Sputnik можно прогуляться по 11 сооружениям Олимпийских игр 1980 года, которые исправно служат и сегодня, а также узнать по... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:00
радио sputnik
новости агентства
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https://ria.ru/20200630/1573695447.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574535107_0:67:1280:787_1400x0_80_0_0_d069c2be9ea455aa973687686f1afa5b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
радио sputnik, новости агентства

Радио Sputnik выпустило путеводитель по Москве-80

10:00 19.07.2020
32
© РИА НовостиОбложка Sputnik Олимпиада – 80
Обложка Sputnik Олимпиада – 80
© РИА Новости
МОСКВА, 19 июл, - РИА Новости. К 40-летию XXII летних Игр в СССР радио Sputnik вместе с Maps.me подготовили путеводитель по Москве Олимпийской. С помощью путеводителя от радио Sputnik можно прогуляться по 11 сооружениям Олимпийских игр 1980 года, которые исправно служат и сегодня, а также узнать по какому принципу выбирали места, что сносили под строительство, какие новшества использовали при возведении и для "начинки" объектов.
Бонус путеводителя – истории про летающую лошадь и дом на колесах, про олимпийское меню и шампанское на лужайках; про то, как во время состязаний чуть не погиб спортсмен и как на открытии Игр появились американцы, вопреки тому, что из США постоянно звучало: "Нас там нет".
© РИА НовостиПутеводитель по Москве Олимпийской
Путеводитель по Москве Олимпийской
© РИА Новости
Путеводитель по Москве Олимпийской
Маршруты путеводителя от радио Sputnik обязательно включат и одно из знаковых мест Олимпийской Москвы - пресс-центр Олимпиады на Зубовском бульваре, 4. Сегодня здесь расположена штаб-квартира медиагруппы "Россия сегодня", в состав которой входит радио Sputnik .
Путеводитель бесплатный для скачивания в смартфон и будет всегда под рукой. Для удобства пользователей доступны две языковые версии путеводителя - на русском и английском.
Ранее радио Sputnik совместно с maps.me уже подготовили серию совместных путеводителей по Москве. С их помощью можно прогуляться по московскому метро и Бульварному кольцу, а также посетить ВДНХ.
Сайт радио Sputnik был запущен в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все ранее вышедшие программы (подкасты). На сайте доступны новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире.
Ежедневно на радио Sputnik ссылаются ключевые российские СМИ. В первом квартале 2020 года радио Sputnik возглавляло рейтинг цитируемости среди федеральных российских радиостанций согласно данным компании "Медиалогия".
В апреле 2020 года проект радио Sputnik "Свой/Чужой" стал единственным из России финалистом престижной международной премии New York Festivals Radio Awards – 2020.
Руководитель центра интернет-технологий МИА Россия сегодня Алексей Филипповский
30 июня, 16:58
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Радио SputnikНовости агентства
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