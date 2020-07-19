Радио Sputnik выпустило путеводитель по Москве-80

МОСКВА, 19 июл, - РИА Новости. К 40-летию XXII летних Игр в СССР радио Sputnik вместе с Maps.me подготовили путеводитель по Москве Олимпийской. С помощью путеводителя от радио Sputnik можно прогуляться по 11 сооружениям Олимпийских игр 1980 года, которые исправно служат и сегодня, а также узнать по какому принципу выбирали места, что сносили под строительство, какие новшества использовали при возведении и для "начинки" объектов.
Бонус путеводителя – истории про летающую лошадь и дом на колесах, про олимпийское меню и шампанское на лужайках; про то, как во время состязаний чуть не погиб спортсмен и как на открытии Игр появились американцы, вопреки тому, что из США постоянно звучало: "Нас там нет".
Маршруты путеводителя от радио Sputnik обязательно включат и одно из знаковых мест Олимпийской Москвы - пресс-центр Олимпиады на Зубовском бульваре, 4. Сегодня здесь расположена штаб-квартира медиагруппы "Россия сегодня", в состав которой входит радио Sputnik .
Путеводитель бесплатный для скачивания в смартфон и будет всегда под рукой. Для удобства пользователей доступны две языковые версии путеводителя - на русском и английском.
Ранее радио Sputnik совместно с maps.me уже подготовили серию совместных путеводителей по Москве. С их помощью можно прогуляться по московскому метро и Бульварному кольцу, а также посетить ВДНХ.
Сайт радио Sputnik был запущен в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все ранее вышедшие программы (подкасты). На сайте доступны новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире.
Ежедневно на радио Sputnik ссылаются ключевые российские СМИ. В первом квартале 2020 года радио Sputnik возглавляло рейтинг цитируемости среди федеральных российских радиостанций согласно данным компании "Медиалогия".
В апреле 2020 года проект радио Sputnik "Свой/Чужой" стал единственным из России финалистом престижной международной премии New York Festivals Radio Awards – 2020.