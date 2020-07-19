Радио Sputnik выпустило путеводитель по Москве-80

Бонус путеводителя – истории про летающую лошадь и дом на колесах, про олимпийское меню и шампанское на лужайках; про то, как во время состязаний чуть не погиб спортсмен и как на открытии Игр появились американцы, вопреки тому, что из США постоянно звучало: "Нас там нет".