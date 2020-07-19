https://ria.ru/20200719/1574519847.html
Видео с собирающим компьютер Генри Кавиллом стало вирусным
Видео с Генри Кавиллом, который собирает "с нуля" компьютер под музыку Барри Уайта набрало за первые сутки больше трех миллионов просмотров, сообщает NME. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T00:29
2020-07-19T00:29
культура
генри кавилл
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генри кавилл, кино и сериалы, новости культуры, netflix
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости
. Видео с Генри Кавиллом, который собирает "с нуля" компьютер под музыку Барри Уайта набрало за первые сутки больше трех миллионов просмотров, сообщает
NME.
Актер, который любит играть в видеоигры, снял пятиминутный ролик о том, как собирает PC под песни Уайта "You’re the first, the last, my everything", "Never, never gonna give ya up", "What am I gonna do with you" и "I’m gonna love you just a little bit more baby".
Сам Кавилл в подписи к видео посоветовал "смотреть его с осторожностью", поскольку "в нем может встретиться большое количество деталей, которые вы раньше никогда не видели".
В прошлом году в интервью NME Кавилл говорил о своем намерении самостоятельно собрать компьютер, как только у него появится "время", и он наберется "смелости".
Известно, что Кавилл много времени уделяет компьютерным играм, и даже пропустил звонок от сценариста Зака Снайдера, когда тот звонил ему, чтобы сказать, что его выбрали на роль Супермена, потому что играл в "World of Warcraft".
Второй сезон "Ведьмака", в котором актер сыграл главную роль, начнут показывать на Netflix на следующей неделе.