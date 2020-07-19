Видео с собирающим компьютер Генри Кавиллом стало вирусным

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Видео с Генри Кавиллом, который собирает "с нуля" компьютер под музыку Барри Уайта набрало за первые сутки больше трех миллионов просмотров, . Видео с Генри Кавиллом, который собирает "с нуля" компьютер под музыку Барри Уайта набрало за первые сутки больше трех миллионов просмотров, сообщает NME.

Актер, который любит играть в видеоигры, снял пятиминутный ролик о том, как собирает PC под песни Уайта "You’re the first, the last, my everything", "Never, never gonna give ya up", "What am I gonna do with you" и "I’m gonna love you just a little bit more baby".

Сам Кавилл в подписи к видео посоветовал "смотреть его с осторожностью", поскольку "в нем может встретиться большое количество деталей, которые вы раньше никогда не видели".

В прошлом году в интервью NME Кавилл говорил о своем намерении самостоятельно собрать компьютер, как только у него появится "время", и он наберется "смелости".

Известно, что Кавилл много времени уделяет компьютерным играм, и даже пропустил звонок от сценариста Зака Снайдера, когда тот звонил ему, чтобы сказать, что его выбрали на роль Супермена, потому что играл в "World of Warcraft".