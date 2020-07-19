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Видео с собирающим компьютер Генри Кавиллом стало вирусным
Видео с Генри Кавиллом, который собирает "с нуля" компьютер под музыку Барри Уайта набрало за первые сутки больше трех миллионов просмотров, сообщает NME. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T00:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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генри кавилл, кино и сериалы, новости культуры, netflix

Видео с собирающим компьютер Генри Кавиллом стало вирусным

00:29 19.07.2020
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© AP Photo / Invision / Vianney Le CaerАктер Генри Кавилл
Актер Генри Кавилл
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Видео с Генри Кавиллом, который собирает "с нуля" компьютер под музыку Барри Уайта набрало за первые сутки больше трех миллионов просмотров, сообщает NME.
Актер, который любит играть в видеоигры, снял пятиминутный ролик о том, как собирает PC под песни Уайта "You’re the first, the last, my everything", "Never, never gonna give ya up", "What am I gonna do with you" и "I’m gonna love you just a little bit more baby".
Сам Кавилл в подписи к видео посоветовал "смотреть его с осторожностью", поскольку "в нем может встретиться большое количество деталей, которые вы раньше никогда не видели".
В прошлом году в интервью NME Кавилл говорил о своем намерении самостоятельно собрать компьютер, как только у него появится "время", и он наберется "смелости".
Известно, что Кавилл много времени уделяет компьютерным играм, и даже пропустил звонок от сценариста Зака Снайдера, когда тот звонил ему, чтобы сказать, что его выбрали на роль Супермена, потому что играл в "World of Warcraft".
Второй сезон "Ведьмака", в котором актер сыграл главную роль, начнут показывать на Netflix на следующей неделе.
Кадр из сериала Ведьмак
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КультураГенри КавиллКино и сериалыНовости культурыNetflix
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