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Эра скорпионов. Когда на Земле господствовали гигантские "чужие"
Четыреста миллионов лет назад на Земле водились двухметровые морские скорпионы — крупнейшие в то время водные хищники. Их паукообразные сородичи завоевывали... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T08:00
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Эра скорпионов. Когда на Земле господствовали гигантские "чужие"

08:00 19.07.2020
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© Depositphotos / auntsprayЭвриптерида
Эвриптерида
© Depositphotos / auntspray
Эвриптерида
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Четыреста миллионов лет назад на Земле водились двухметровые морские скорпионы — крупнейшие в то время водные хищники. Их паукообразные сородичи завоевывали сушу. Конкурировать с армией членистоногих могли только плотоядные костные рыбы. Чем закончилось противостояние — в материале РИА Новости.

Самые крупные

В начале палеозоя — геологической эры, начавшейся 541 миллион лет назад, — появились первые организмы с внешними минеральными скелетами: моллюски с их раковинами и членистоногие с хитиновым панцирем. Жизнь тогда сосредоточилась в теплых морях, на суше были лишь грибы, лишайники и первые наземные растения.
Среди морских обитателей вначале преобладали трилобиты — вымерший класс членистоногих, похожих на современных мечехвостов. А примерно 450 миллионов лет назад, в силурийском и сменившем его девонском периоде палеозойской эры, главными стали членистоногие отряда Eurypterida — эвриптериды, или, как их еще называют, ракоскорпионы.
CC BY-SA 3.0 / H. Zell / Гигантский морской скорпион Eurypterus remipes, живший 400 миллионов лет назад
Гигантский морской скорпион Eurypterus remipes, живший 400 миллионов лет назад
CC BY-SA 3.0 / H. Zell /
Гигантский морской скорпион Eurypterus remipes, живший 400 миллионов лет назад
За короткое время они заполонили прибрежные зоны всех морей и океанов планеты — территории, где много солнца и пищи. Палеонтологи описали уже более 250 видов, и перечень регулярно пополняется. Последняя находка — ракоскорпион Soligorskopterus shpinevi, обнаруженный в девонских отложениях Михайловского железорудного карьера в Курской области.
Многочисленные окаменелости древних членистоногих регулярно находят в Северной Америке и Европе. А недавно австралийские палеонтологи опубликовали статью, в которой обобщили всю информацию по эвриптеридам Австралии, в эпоху палеозоя входившей в состав суперконтинента Гондвана.
Размеры большинства морских скорпионов не превышали двадцати сантиметров, но некоторые виды были огромными. Например, Jaekelopterus rhenaniae, крупнейшие животные на Земле того времени — два с половиной метра в длину. В пищевой цепи древних океанов они занимали то же место, что сегодня — большая белая акула.
© Slate Weasel / Wiki commons, с изменениямиРазмер самых крупных вымерших морских скорпионов в сравнении с человеком
Размер самых крупных вымерших морских скорпионов в сравнении с человеком
© Slate Weasel / Wiki commons, с изменениями
Размер самых крупных вымерших морских скорпионов в сравнении с человеком

Ноги на все случаи жизни

Хитиновый панцирь членистоногих разделен на сегменты, из которых растут конечности. У многоножек все они служат для передвижения. С ракоскорпионами по-другому — их ноги выполняли разные функции.
Средними, ходовыми, они отталкивались от дна, ими же разламывали панцири пойманных жертв.
Мясо "пережевывали" хелицерами, "челюстями членистоногих" — редуцированными клешнями-придатками, расположенными непосредственно у ротового отверстия.
Огромными выступающими передними конечностями с когтями и клешнями, как у современных раков, крабов и скорпионов, они хватали добычу — рыбу и мелких членистоногих. У Jaekelopterus rhenaniae когти были до 46 сантиметров в длину.

Большие, легкие и глазастые

Гиганты Jaekelopterus rhenaniae и Pterygotus, по мнению ученых, весили не много — внешний панцирь у них был тонкий и мягкий. Поэтому они свободно и очень быстро передвигались в воде, экономили энергию на дыхание и линьку. И враги им не угрожали.
Но среди гигантских ракоскорпионов попадались и тяжеловесы. Самый массивный, Hibbertopterus, с компактным устойчивым телом, достигал в длину двух метров, и, скорее всего, плохо плавал — больше ползал по дну, "сметая" пищу.
Недавно ученые выяснили, что у гигантских ракоскорпионов были сложно построенные глаза со стереоскопическим зрением. Благодаря этому эвриптериды точно оценивали расстояния.
Мощные клешни, крюки для захвата добычи, эффективная зрительная система — по мнению экспертов, древние членистоногие обладали идеальным для охотников оснащением.
Иллюстрация из романа Жюля Верна Двадцать тысяч льё под водой
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Хозяева планеты

Есть предположение, что гигантизм древних морских скорпионов — следствие высокого уровня кислорода в атмосфере в середине палеозоя. Но, как выяснили палеоклиматологи, двухметровые виды появились намного раньше.
Согласно еще одной гипотезе, членистоногие на рубеже силура и девона резко выросли в результате конкурентной борьбы с первыми хищными позвоночными — костными рыбами. Слабое место этой версии в том, что параллельно с гигантами спокойно существовали многочисленные мелкие эвриптериды. К тому же первые рыбы вряд ли представляли опасность для монстров с полуметровыми клешнями.
Большинство ученых придерживается прямо противоположной точки зрения: у членистоногих не было конкурентов, они безраздельно господствовали на планете, и никто не мешал им вырастать до огромных размеров.
© Braddy et al. / Biology Letters, 2008Гигантские палеозойские членистоногие по сравнению с ростом человека: а) морской скорпион Jaekelopterus rhenaniae, ранний девон, Германия; b) трилобит Isotelus rex, поздний ордовик, Манитоба, Канада; c) стрекоза Meganeura monyi, поздний карбон, Франция; d) многоножка Arthropleura armata, поздний карбон, Европа
Гигантские палеозойские членистоногие по сравнению с ростом человека: а) морской скорпион Jaekelopterus rhenaniae, ранний девон, Германия; b ) трилобит Isotelus rex, поздний ордовик, Манитоба, Канада; c) стрекоза Meganeura monyi, поздний карбон, Франция; d) многоножка Arthropleura armata, поздний карбон, Европа
© Braddy et al. / Biology Letters, 2008
Гигантские палеозойские членистоногие по сравнению с ростом человека: а) морской скорпион Jaekelopterus rhenaniae, ранний девон, Германия; b) трилобит Isotelus rex, поздний ордовик, Манитоба, Канада; c) стрекоза Meganeura monyi, поздний карбон, Франция; d) многоножка Arthropleura armata, поздний карбон, Европа

Первые и на суше

Хотя одно из названий эвриптерид — морские скорпионы, обитателями морей их можно назвать лишь условно. Судя по форме тела и функциональному назначению сегментов, они жили скорее на мелководье, в прибрежной зоне.
Недавно американские ученые обнаружили ранее неизвестный вид палеозойских скорпионов, дыхательная и кровеносная системы которых практически идентичны современным наземным. Исследователи считают, что это давало им возможность обитать как на суше, так и в море, подобно современным мечехвостам — те находятся в основном в воде, но на короткое время выходят на берег.
Размер первого сухопутного скорпиона — около двух с половиной сантиметров, у него две большие клешни и хвост с острым концом, как у современных сородичей. Новый вид назвали Parioscorpio venator. Его возраст — 437 миллионов лет. И это самое древнее известное животное, способное жить на суше.
Из гигантских же ракоскорпионов первым на сушу вышел Hibbertopterus 330 миллионов лет назад. След его тельсона — хвостового шипа — обнаружили в отложениях каменноугольного возраста в Шотландии. Ученые предполагают, что к этому времени хищник уже обзавелся двойной дыхательной системой.
Ракоскорпионы потом существовали еще сто миллионов лет, а членистоногие и сейчас самая многочисленная группа организмов. К ней принадлежат две трети всех видов на Земле.
Фрагмент окаменелости Parioscorpio venator (слева). Ученые обнаружили, что органы дыхания и кровообращения древнего животного (в центре) идентичны современным скорпионам (справа)
17 января, 12:17РИА Наука
Ученые выяснили, какое животное первым вышло из моря на сушу
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РИА НаукаЗемля - РИА НаукапалеонтологиябиологияАвстралияСША
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