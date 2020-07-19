Участники The Killers представили клип на трек "My own soul’s warning"

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Участники американской рок-группы The Killers опубликовали на YouTube клип на трек "My own soul’s warning" из их будущего альбома "Imploding the mirage", сообщает NME.
Ролик стал вторым тизером предстоящего короткометражного фильма режиссера Синга Ли для платформы Apple Music. До этого музыканты показали похожее видео на трек "Caution". О сюжете пока мало известно, кроме того, что действие будет происходить в небольшом городе и затронет проблемы разных поколений.
По информации NME, выход шестого студийного альбома The Killers состоится в августе. Ранее они представили из него синглы "Caution" и "Fire in bone".
Известно, что в записи этого сборника принял участие Линдси Бакингем, вокалист группы Fleetwood Mac, певица Уайз Блад (Weyes Blood), музыкант Адам Грандусиэль и другие.