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Туризм
https://ria.ru/20200719/1574512825.html
В США полиция задержала кенгуру, гулявшего по улицам города
В штате Флорида полицейские задержали кенгуру, появившегося в общественном месте, сообщает USA Today. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T01:15
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, флорида, сша

В США полиция задержала кенгуру, гулявшего по улицам города

01:15 19.07.2020
1368
© Страница WPTV News - FL Palm Beaches and Treasure Coast на YoutubeСкриншот видео. на котором полиция Форт-Лодердейла поймала кенгуру
Скриншот видео. на котором полиция Форт-Лодердейла поймала кенгуру
© Страница WPTV News - FL Palm Beaches and Treasure Coast на Youtube
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В штате Флорида полицейские задержали кенгуру, появившегося в общественном месте, сообщает USA Today.
Кенгуру бегал в северо-восточной части города Форт-Лодердейл, о чем свидетели сообщили в местное полицейское управление. Один из них снял видео задержания сумчатого млекопитающего.
На кадрах видно, что офицеры работают сообща, чтобы схватить животное и в дальнейшем передать его в Центр дикой природы Южной Флориды.
Таких нарушителей полицейские еще не задерживали, поэтому использовали алгоритм, применяемый при ловле бездомных собак. Позже они сфотографировали кенгуру и поделились снимком с пользователями соцсетей.
Кенгуру зовут Джек, его владельца уже нашли. Энтони Макиас полагает, что плохо закрыл ворота, и животное вырвалось на волю. Он надеется вернуть себе питомца.
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