В США полиция задержала кенгуру, гулявшего по улицам города

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В штате Флорида полицейские задержали кенгуру, появившегося в общественном месте, В штате Флорида полицейские задержали кенгуру, появившегося в общественном месте, сообщает USA Today.

Кенгуру бегал в северо-восточной части города Форт-Лодердейл, о чем свидетели сообщили в местное полицейское управление. Один из них снял видео задержания сумчатого млекопитающего.

На кадрах видно, что офицеры работают сообща, чтобы схватить животное и в дальнейшем передать его в Центр дикой природы Южной Флориды.

Таких нарушителей полицейские еще не задерживали, поэтому использовали алгоритм, применяемый при ловле бездомных собак. Позже они сфотографировали кенгуру и поделились снимком с пользователями соцсетей.

Who caught a glimpse of #FLPD’s newest mate hoping through our community this morning?



Officers in District 2 worked together to safely capture this kangaroo and turn it over to the South Florida Wildlife Center. pic.twitter.com/y4rZ5QQApS — Fort Lauderdale Police (@FLPD411) July 16, 2020