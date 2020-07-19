Как тренинги личностного роста порабощают людей

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Анастасия Гнединская. "Перейти на новый уровень развития", "раскрыть собственную исключительность" — тренинги личностного роста обещают решить все проблемы как в личной жизни, так и с работой. В итоге люди сталкиваются с нелепыми заданиями: выгулять утюг, будто это собака, переодеться в бомжа, пройтись в балетной пачке по улице. Некоторые после таких курсов думают о суициде, становятся постоянными клиентами психотерапевтов. Кто спекулирует на желании человека стать счастливым — в расследовании РИА Новости.

"Нас пинали, а мы лежали в ящиках"

"Что вы здесь делаете? Сейчас полицию вызову…" — охранник торгового центра окликнул Эльвиру, когда она несла очередной поднос с недоеденной картошкой фри и гамбургером к мусорному баку. Второй час актриса и директор ивент-агентства протирала столы в фуд-корте и убирала посуду за совершенно незнакомыми людьми. Уборщицей она не подрабатывала. Перевоплотиться в официантку-самозванку было заданием на курсах личностного роста, куда девушка записалась несколькими месяцами ранее.

Эльвира до сих пор удивляется, почему тогда охранник не вызвал полицию или бригаду скорой. Ведь даже объяснить, что это психологический эксперимент, она не могла. "Согласно заданию, мне запрещалось не только говорить — даже смотреть на людей", — уточняет девушка.

© Фото : предоставлено Эльвирой Аглиуллиной Эльвира Аглиуллина во время тренинга © Фото : предоставлено Эльвирой Аглиуллиной Эльвира Аглиуллина во время тренинга

На тренинг Эльвира Аглиуллина пошла в сложный для нее период — тяжело заболела мама, бизнес требовал перемен. "Больше всего, конечно, мне была нужна моральная поддержка, так как я обеспечиваю всю семью: маму, брата, его жену и двух детей". Друг посоветовал коуча Сергея К. Тот позиционировал себя как "многоплановый предприниматель и эксперт по образу жизни". Обещал ученикам "процветание и счастье".

На трехдневный базовый курс, который стоил 22 тысячи рублей, за счастьем пришли больше тридцати человек. Всем сразу велели убрать мобильные телефоны — снимать на занятиях запрещено.

В целом, говорит Эльвира, первый этап тренинга произвел положительное впечатление: задания позитивные, все обнимались. Удивило Аглиуллину лишь одно упражнение: после окончания занятий (а разъезжались студенты по домам в полночь) нужно было позвонить в дверь соседей и поздравить их с праздником. И снять это на камеру. "Я заранее предупредила своих, чтобы они отключили звонок и просто в нужный момент открыли мне дверь. Благо мы дружили. Но другие слушатели наутро жаловались, что их соседи из-за ночного визита были в бешенстве".

Чем дольше "училась" Эльвира, тем жестче становились задания. "Продвинутый" курс начался с посвящения — распределили роли, исходя из психотипов. "Мы с подругой были яркими, уверенными в себе — и нас сделали бомжами. Мы должны были надеть грязную одежду и проехать в общественном транспорте. Скромным девушкам давали роли проституток — им следовало облачиться в короткие юбки, накрасить губы красной помадой, развязно себя вести".

© Фото : предоставлено Эльвирой Аглиуллиной Эльвира готовится перевоплотиться в бездомного © Фото : предоставлено Эльвирой Аглиуллиной Эльвира готовится перевоплотиться в бездомного

Утром Эльвира с подругой натянули хэбэшные колготки, рваные штаны и спустились в метро. Она до сих пор вспоминает, как от них отсаживались другие пассажиры, — люди косились на ее колтуны и идеальный маникюр. Видимо, принимали за городскую сумасшедшую. Перед входом в зал тренинга девушки облились пивом, обмазались килькой, даже решили покопаться в мусорном контейнере, правда, все же с бытовыми отходами. В целом все это напоминало игру. Пока не начались занятия. "Нам выдали пустые коробки и заставили в них лечь. Другие слушатели переступали через нас, пинали, а мы лежали в этих ящиках. Я очень стрессоустойчивый человек, но даже мне было неприятно настолько, что я расплакалась".

— От выполнения задания можно было отказаться?

— На этом этапе — теоретически да. Но девиз коучей такой: "Живи и люби на сто процентов". Мы выполняли задания на все сто. На следующем, лидерском этапе тебя наказывали за любое неподчинение. Например, каждый день на протяжении трех месяцев в шесть утра ученики должны звонить своим кураторам. Если ты опаздывал хотя бы на минуту, назначали нелепое задание, например, помыть полы в соседнем подъезде или убрать мусор в парке. Если ты три раза пренебрег звонками, драить подъезды приходилось всей команде. Плюс к этому тебя постоянно, как говорили на курсах, "проясняли" — отчитывали. Провинившийся становился в круг и выслушивал от других, какая он сволочь, всех подвел.

© Фото : предоставлено Эльвирой Аглиуллиной Помойка © Фото : предоставлено Эльвирой Аглиуллиной Помойка

Алкоголь и курение на время тренинга запрещались. Если человек срывался, накладывали штраф: привести на курс новых учеников. "Не поверите, я затащила туда брата, подруг — человек девять-десять".

"Накрыла депрессия, хотела наложить на себя руки"

Некоторые задания, уточняет собеседница, напоминали ритуалы. "Например, я мыла ноги совершенно незнакомому человеку. В другой раз в темной комнате нас выстроили в линию. Внезапно в зал зашли человек сорок — участники прошлых программ. Они скандировали: "Твой контракт, твой контракт". И каждая из нас произносила: "Я есть вдохновляющая, любящая женщина". Мы падали им на руки, нас поднимали над головами, звучала музыка. Затем к нам подходила другой коуч, Наталья Ф., которая просила называть ее Мать Вселенная. Опускалась на колени, протягивала стакан воды…"

© Фото : предоставлено Эльвирой Аглиуллиной Каждый из участников тренинга защищал свой контракт © Фото : предоставлено Эльвирой Аглиуллиной Каждый из участников тренинга защищал свой контракт

У одной девушки, недавно потерявшей мужа, после такого "группового психотренинга" случился нервный срыв: она кричала, задыхалась. "Еле успокоили", — вспоминает собеседница.

Эльвира до сих пор не может себе объяснить, почему она, женщина с высшим образованием, со скептическим мышлением, не ушла с "курсов", переходила на новые этапы.

"Знакомые начали от меня шарахаться — им я говорила только о самопознании и занятиях. Мама плакала всякий раз, когда я в час ночи со стеклянными глазами возвращалась домой. Друзья умоляли бросить тренинг, но я просила не мешать мне развиваться".

Лидерский, третий этап был еще жестче: как раз там от Эльвиры потребовали превратиться в немую уборщицу в фуд-корте. Ее товарищи параллельно выгуливали утюги и разговаривали с ними, будто с собачками. Мужчинам нужно было фланировать по Арбату в балетных пачках. "Все соглашались на эти глупые задания, потому что им объясняли: а как иначе вы станете лидерами, если не можете переступить через себя?"

Порой Эльвира ночевала на курсах: некоторые задания предполагали вставать в четыре утра, а тренинги заканчивались в час ночи. Домой доехать она просто не успевала. "Учащимся не давали опомниться даже во время обеда — заваливали нелепыми поручениями из серии написать письмо родителям в прошлое. Ночью тоже загружали домашней работой. Я спала по три часа".

За опоздания наказывали. Аргументы "задержали на работе" не принимались. "Тренер говорил, что работа не твоя, раз она не дает тебе возможности развиваться. В итоге многие увольнялись".

"Соскочила" Эльвира через полгода, обучаясь уже на тренера. Заметила нестыковки в словах и поведении гуру: "Например, всем нам запрещали выпивать, курить. Но при этом коуч Наталья могла позволить себе бутылку пива, кальян. Да и в целом я понемногу осознавала, что нас учат техникам воздействия на людей".

Собиралась покинуть тренинг Эльвира несколько раз, но ее отговаривала команда. "Девочки плакали, мол, ты наш лидер, мы должны пройти это вместе. Уже на втором этапе попадаешь в зависимость от команды".

В первый же день без курсов ее накрыла депрессия. "В Академии было постоянное общение, искусственно созданный позитив. Дома без этого ощущала себя одиноко. Помню, как я на несколько дней решила уехать за город. Хотела подумать, прийти в себя. Но в итоге у меня началась бессонница, возникли мысли о суициде. Точно знаю: если бы тогда не позвонила мама и не успокоила, я бы наложила на себя руки".

Еще полгода Эльвира восстанавливалась. Потом обратилась в прокуратуру — по первому заявлению отказали. Сейчас проверку проводят повторно.

"Энергетически лез в кровать"

Шесть месяцев — можно сказать, не срок. Многие застревают на тренингах на годы. Некоторое время назад в Международный институт психосоматического здоровья обратилась девушка и рассказала, что пришла на курсы для решения личных проблем, а стала рабыней псевдопсихолога Татьяны Пужайкиной (по этому поводу возбуждено уголовное дело).

"У пациентки было депрессивное состояние и посттравматическое стрессовое расстройство, — объясняет психотерапевт Сергей Мартынов. — Чтобы легче манипулировать адептами, коуч разрушала их семейные связи. Делала она это довольно хитро: просила проверить, насколько родные готовы их поддержать, и предлагала занять у родителей денег: миллион рублей, полтора. Когда слушательницы уточняли, под каким предлогом, учитель говорила: "скажите, что вы заболели раком". В итоге люди получали отказ и уходили из семьи".

За невыполнение домашних заданий — штраф. "Например, коуч приказывала сменить работу на более высокооплачиваемую, причем в кратчайший срок. Естественно, у девушек это не получалось — и им назначали штраф. Сумму оглашал кто-то из слушателей. Причем баснословную: миллион, полтора. Понятно, что таких денег у девушек не было, их заставляли писать долговые расписки. В результате на тренингах держал не интерес, а страх, что придется оплачивать эти долги. Плюс эта женщина постоянно внушала, что у девушек не будет детей, что они заболеют раком".

По мере усиления требований подавлялась личность слушателей: "учитель" доказывала подопечным, что они никто, ни на что не способны. Только благодаря ей у них есть работа. "Девушки отчитывались коучу обо всех тратах, писали объяснительные на каждые сто рублей", — уточняет психотерапевт. Слушательницы переехали в квартиру к "учителю", жили у нее на положении рабынь.

После побега восстановление проходило очень тяжело. Одна из жертв смогла рассказать о пережитом специалистам, только когда ей показали видео: Пужайкину в наручниках сопровождают в автозак. Боялась мести. "Реабилитация заняла несколько месяцев. Мы помогали восстановить семейные связи, научиться вновь опираться на них, поднять самооценку, уверенность в себе", — говорит Мартынов.

Валерий (фамилию он просил не указывать) попал к Татьяне еще в 2004-м. Вырвался лишь в 2018-м. "Мы с будущей супругой пришли к Пужайкиной по совету тещи. Она уверяла, что курсы помогут устроиться на работу, решить проблемы в семье. Хотя трудностей я особо не испытывал: получал второе высшее в Академии народного хозяйства, почти выкупили квартиру в Москве".

На первых порах гуру учила безобидным техникам — их применяют буддийские монахи при медитациях. Но со временем начался ад. "Она говорила: как учитель, я через пространство вижу, что вам нужно. И приказывала, допустим, позвонить родителям и сказать, что я их ненавижу, — вспоминает Валерий. — Всех обложила абсурдными штрафами, например за то, что я якобы энергетически лезу в кровать к ней и ее молодому любовнику. Девушки вынуждены были писать долговые расписки. Чтобы платили по счетам, Пужайкина устроила их официантками. Днем — основная работа, а ночью выходили в кофейню".

Валерий сбежал первым: понял, что у него нет ни квартиры, ни машины, в банках — кредиты, коллекторы атакуют. "Но самое главное — до сих пор я не могу понять, каким образом она смогла так нами манипулировать. Мы будто ослепли, стали ее рабами…"

"Грубо ломают психику"

Религиовед Вадим Розенфельд изучает эту проблему с 2013 года. Он объясняет: на профессиональный психотренинг человек приходит с конкретной проблемой — у него депрессия, сложности в семейной жизни. Как правило, это одна, реже две-три психотравмирующие ситуации. Тренинги же личностного роста обещают решить множество проблем: убрать неуверенность в себе, найти пару, стать успешными в бизнесе. "От перечня этих услуг нормальный психолог в обморок упадет. Невозможно решить все эти не связанные друг с другом задачи одновременно. Причем у десятков, а иногда и сотен людей", — эмоционально объясняет эксперт.

Многое, продолжает он, скопировано с технологии "Лайфспринг", которая отнесена к числу опасных для здоровья человека еще в 1996 году инструктивным письмом Минздрава. "Часто курсы личностного роста называют психокультами. Этот термин ввел в оборот известный психолог, специалист по новым религиозным движениям Евгений Волков. Есть множество определений. Самое простое — организация, по форме влияния на людей близкая к секте, но в основе которой лежит психологический тренинг".

На таких курсах человеку "грубо ломают психику". "Первое, что дают понять: прежняя жизнь — ошибка. Делается это с помощью нехитрых приемов, например "горячий стул". Слушателя сажают в центр, задача команды — сказать ему что-то неприятное. Допустим, что он давно не был в спортзале, неэрудирован. Незнакомым людям человек верит, после чего подходит тренер и спрашивает: "Меняться будем?"

По словам религиоведа, почти на всех подобных тренингах происходит вторжение в личное пространство — вы должны обнажать душу, гласно признаваться в нелицеприятных поступках. На втором этапе человека заставляют выполнять, на первый взгляд, абсурдные задания: переодеться проституткой, бомжом. "Участникам объясняют: таким образом вы снимаете моральные ограничения, мешающие стать лидером. На самом же деле ломают психику". Построены подобные курсы по принципу пирамиды: каждый слушатель дает обязательства привести еще нескольких.

В чем опасность? Во-первых, человек впадает в зависимость от тренингов — и переходит на последующие этапы. Кроме того, рушатся семейные связи. Слушатель старается общаться только с посвященными, родные его не понимают. Но главное — обещанного эффекта не происходит. "На курсах тебе внушают, что ты стал лидером: теперь можешь найти престижную работу, решить проблемы с противоположным полом. В реальности этого нет. Такой контраст чреват шизофоренией".