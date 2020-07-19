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https://ria.ru/20200719/1574508990.html
На аукционе в Лондоне выставили старинный набор для защиты от вампиров
На аукционе в Лондоне, специализирующемся на продаже антикварных предметов, выставили набор XIX-го века, предназначенный для убийства вампиров, сообщает... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T07:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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стиль жизни, новости культуры, лондон, сша

На аукционе в Лондоне выставили старинный набор для защиты от вампиров

07:48 19.07.2020
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© Фото : Hansons AuctioneersНабор убийц вампиров
Набор убийц вампиров
© Фото : Hansons Auctioneers
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. На аукционе в Лондоне, специализирующемся на продаже антикварных предметов, выставили набор XIX-го века, предназначенный для убийства вампиров, сообщает SyfyWire.
© Фото : Hansons AuctioneersНабор убийц вампиров
Набор убийц вампиров
© Фото : Hansons Auctioneers
Набор убийц вампиров
По информации издания, скорее всего, этот предмет был создан для тех, кто по-настоящему верил в существование кровососущих монстров. Все-таки в позапрошлом веке истории о вурдалаках стали частью культуры, после того, как в 1819 году была опубликована новелла "Вампир" английского писателя Джона Полидори, а затем, в 1897 году, вышел легендарный роман "Дракула" Брэма Стокера.
Все необходимые для убийства вампиров предметы изготовители поместили в деревянную шкатулку. Там есть: икона с изображением Христа, молитвенник, фигурка волка из слоновой кости, карманный пистолет, флакон из синего стекла (содержимое неизвестно), еще три бутылки из прозрачного стекла, четки, распятия, щипцы, а также карманный нож и серебряное лезвие. Чеснок, видимо, надо покупать отдельно.
Предварительная стоимость лота составляет от 2,5 тысяч до 3,7 тысяч долларов США. Торги будут проходить до 21 июля.
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