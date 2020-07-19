Полезный мусор: в Югре появится экотехнопарк по переработке отходов

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Югре началась работа по созданию экотехнопарков, которые будут перерабатывать твердые бытовые отходы в картон, бумагу, кровельные материалы и пластик. Первым станет полигон для Нефтеюганска, Пыть-Яха и поселений Нефтеюганского района.

На полигоне мощностью 90 тыс. тонн в год со сроком эксплуатации 20 лет будут расположены площадки для размещения производств по переработке вторичного сырья и изготовлению продукции с использованием переработанных отходов. Строительство планируется завершить в первом полугодии 2021 года.

В регионе планируется внедрить систему раздельного накопления отходов, снизить объемы их захоронения, направив большую часть на вторичную переработку, а также разработать меры по поддержке сбыта и спроса на продукцию из вторсырья.

К 2024 году в Югре собираются построить пять межмуниципальных полигонов в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах. Строительство и ввод в эксплуатацию полигонов общей мощностью 555 тыс. тонн в год позволит региону отправлять на переработку 60% мусора, как установлено в национальном проекте "Экология", сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.