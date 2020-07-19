https://ria.ru/20200719/1574506050.html
Полезный мусор: в Югре появится экотехнопарк по переработке отходов
В Югре началась работа по созданию экотехнопарков, которые будут перерабатывать твердые бытовые отходы в картон, бумагу, кровельные материалы и пластик. Первым... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T08:00
2020-07-19T08:01
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хорошие новости
ханты-мансийский автономный округ
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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хорошие новости, ханты-мансийский автономный округ
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Югре началась работа по созданию экотехнопарков, которые будут перерабатывать твердые бытовые отходы в картон, бумагу, кровельные материалы и пластик. Первым станет полигон для Нефтеюганска, Пыть-Яха и поселений Нефтеюганского района.
На полигоне мощностью 90 тыс. тонн в год со сроком эксплуатации 20 лет будут расположены площадки для размещения производств по переработке вторичного сырья и изготовлению продукции с использованием переработанных отходов. Строительство планируется завершить в первом полугодии 2021 года.
В регионе планируется внедрить систему раздельного накопления отходов, снизить объемы их захоронения, направив большую часть на вторичную переработку, а также разработать меры по поддержке сбыта и спроса на продукцию из вторсырья.
К 2024 году в Югре собираются построить пять межмуниципальных полигонов в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах. Строительство и ввод в эксплуатацию полигонов общей мощностью 555 тыс. тонн в год позволит региону отправлять на переработку 60% мусора, как установлено в национальном проекте "Экология", сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
Для резидентов экотехнопарков в Югре предусмотрен ряд мер государственной поддержки, в частности льготные займы от 1% годовых переработчикам ТКО, предоставляемые фондом развития Югры, субсидии на возмещение затрат на капитальные затраты и закупку оборудования, на уплату процентов, предоставление готового земельного участка с инфраструктурой.