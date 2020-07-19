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Опубликован тизер сериала про куклу-убийцу Чаки
На YouTube опубликовали тизер хоррор-сериала "Чаки". Многосерийный ужастик о знаменитой кукле-убийце создал Дон Манчини. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T04:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
кино и сериалы, новости культуры, youtube, сша

Опубликован тизер сериала про куклу-убийцу Чаки

04:17 19.07.2020
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. На YouTube опубликовали тизер хоррор-сериала "Чаки". Многосерийный ужастик о знаменитой кукле-убийце создал Дон Манчини.
В коротком ролике показывают мрачный магазин детских игрушек, в котором находится Чаки. На фоне звучит добродушная мелодия, а еще крики жертв и жуткий смех куклы.
По информации MovieWeb, шоу, премьера которого запланирована на 2021 год, покажут в США, а также по кабельному каналу Syfy. Известно, что действие сериала развернется во вселенной франшизы "Детские игры", которую тоже создал Дон Манчини.
Старинная кукла Чаки появляется на распродаже в небольшой городе, после чего он начинает погружаться в хаос. В городе происходят ужасающие убийства и всплывают старые тайны. Главные герои пытаются узнать правду о происхождении демонической куклы.
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