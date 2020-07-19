Опубликован тизер сериала про куклу-убийцу Чаки

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. На YouTube опубликовали тизер хоррор-сериала "Чаки". Многосерийный ужастик о знаменитой кукле-убийце создал Дон Манчини.
В коротком ролике показывают мрачный магазин детских игрушек, в котором находится Чаки. На фоне звучит добродушная мелодия, а еще крики жертв и жуткий смех куклы.
По информации MovieWeb, шоу, премьера которого запланирована на 2021 год, покажут в США, а также по кабельному каналу Syfy. Известно, что действие сериала развернется во вселенной франшизы "Детские игры", которую тоже создал Дон Манчини.
Старинная кукла Чаки появляется на распродаже в небольшой городе, после чего он начинает погружаться в хаос. В городе происходят ужасающие убийства и всплывают старые тайны. Главные герои пытаются узнать правду о происхождении демонической куклы.
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