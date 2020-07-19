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Процедура выборов парламента Сирии
В соответствии с Конституцией (2012), высшим органом законодательной власти Сирийской Арабской Республики является парламент – Народный совет. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T02:39
сирия
справки
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сирия, справки

Процедура выборов парламента Сирии

02:39 19.07.2020
85
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПредвыборные плакаты кандидатов в парламент Сирии
Предвыборные плакаты кандидатов в парламент Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В соответствии с Конституцией (2012), высшим органом законодательной власти Сирийской Арабской Республики является парламент – Народный совет.
Согласно Закону о всеобщих выборах (2014), Народный совет состоит из 250 членов и избирается всеобщим прямым, равным и тайным голосованием сроком на четыре года. В соответствии с законом, по меньшей мере половина членов Народного совета должна быть представлена рабочими и феллахами (фермер или крестьянин).
Подготовку и проведение выборов организует Высший судебный комитет по выборам.
Активным избирательным правом в Сирии обладают лица, достигшие 18 лет. В выборах не могут участвовать лица, имеющие психическое заболевание, и осужденные за уголовные преступления, или позорные деяния, либо не оправдавшие общественного доверия, до момента реабилитации в соответствии с законом.
Выборы членов парламента осуществляются на основе избирательных округов. Каждый избирательный округ включает число кандидатов, равное числу предусмотренных для этого округа мест.
Каждая провинция рассматривается как один избирательный округ при выборах представителей в парламент, кроме Алеппо. Алеппо состоит из двух избирательных округов: один из них – для города Алеппо, другой – для провинции Алеппо.
Высший судебный комитет по выборам может переносить выборы в один или несколько избирательных округов или избирательных центров в них, в другой избирательный округ, а также передавать право подсчитывать голоса любого избирательного центра другому центру.
Право на избрание в Народный совет имеют все, кто отвечает следующим требованиям: имеющие гражданство Сирийской Арабской Республики не менее десяти лет к моменту подачи заявления на выдвижение кандидатуры; достигшие возраста 25 лет; пользующиеся гражданскими и политическими правами; обладающие избирательным правом. Кандидатом в депутаты Народного совета не может быть выдвинут гражданин, осужденный за уголовное преступление или проступок, рассматриваемый как потеря репутации или утрата общественного доверия, по судебному решению, которое не было отменено, до тех пор, пока он не будет оправдан в судебном порядке.
Кандидат в депутаты парламента должен также иметь диплом о высшем образовании и сертификат о базовом образовании.
Выборы в Народный совет должны проводиться в период 60 дней, предшествующих истечению срока полномочий Народного совета. В 2020 году парламентские выборы были назначены на 13 апреля, однако из-за угрозы коронавируса их перенесли на 20 мая, а затем на 19 июля.
Выборы в Народный совет проводятся по многомандатным избирательным округам, причем в каждом из них одна часть мест выделяется рабочим и крестьянам, а другая – представителям иных социальных категорий с таким расчетом, чтобы в масштабах всей страны не менее половины избранных депутатов были рабочими и крестьянами.
Число зарегистрированных кандидатов законом не ограничивается.
Для того, чтобы быть зарегистрированными в качестве рабочих или крестьян (фермеров), кандидатам необходимо представить документы, доказывающие, что они владеют частью сельскохозяйственной земли или стадом (овец, баранов).
В день выборов голосование начинается в 7.00 и заканчивается 19.00. Решением Высшего судебного комитета по выборам голосование может быть продлено на пять часов на всех избирательных участках или в некоторых из них.
Избиратель реализует свое право на выборы или референдум по предоставлению паспорта или военного удостоверения.
Глава участковой избирательной комиссии передает конверт с его личной подписью и печатью комиссии избирателю, после чего избиратель входит в кабину для тайного голосования для реализации избирательного права.
Избиратель кладет в конверт с печатью составленный от руки или напечатанный бюллетень для голосования, который он подготовил заранее или написал в кабине для голосования. Затем в присутствии избирательной комиссии, доверенных лиц кандидатов и наблюдателей конверт опускается в избирательную урну, имя избирателя фиксируется в журнале регистрации избирателей участковой комиссии.
Результаты голосования определяются по мажоритарной системе относительного большинства. Если два или более кандидата, претендующие на последние оставшиеся места в своих категориях, набрали равное количество голосов, то каждый из них имеет право в течение часа отозвать свою кандидатуру в пользу второго кандидата. В противном случае комиссия принимает решение о жеребьевке, которая проводится в присутствии кандидатов или их представителей. В случае отсутствия кандидатов или их представителей, а также в случае отсутствия одного кандидата или его представителя, комиссия публично проводит жеребьевку, ее результаты заносятся в протокол.
Кандидаты на депутатские мандаты в Народном совете и советах местного управления считаются избранными путем аккламации (упрощенный порядок), если на момент окончания регистрации кандидатов и до начала голосования их число не превышало число выделенных для каждой категории граждан депутатских мандатов в пределах данного избирательного округа. В таком случае голосование по избранию депутатов от данной категории не проводится, избиратели оповещаются об этом до начала голосования.
Народный совет созывается указом президента в течение 15 дней с даты истечения срока полномочий действующего Совета либо с даты оглашения результатов выборов, в случае если нет действующего Совета. Если указ о созыве не принят, то Народный совет должен собраться на 16-й день.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
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