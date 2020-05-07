Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T14:14
https://ria.ru/20200507/1571100056.html
В Сирии перенесли парламентские выборы из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/156092/64/1560926431_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_ce027a2f77c3c347e5bf06fabf8ada67.jpg
РИА Новости

В Сирии перенесли парламентские выборы из-за коронавируса

14:14 07.05.2020
174
© Фото : пресс-служба президента СирииПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© Фото : пресс-служба президента Сирии
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
БЕЙРУТ, 7 мая - РИА Новости. Парламентские выборы в Сирии перенесены с мая на 19 июля указом президента Башара Асада, сообщает пресс-служба президентского дворца САР.
"В рамках превентивных мер, предпринимаемых сирийскими властями в рамках борьбы с распространением коронавируса, президент Башар Асад издал указ ... о переносе парламентских выборов с 20 мая на 19 июля", - написано в заявлении.
Изначально выборы были запланированы на 13 апреля, однако из-за угрозы коронавируса сирийский лидер решил перенести их на 20 мая.
По последним данным, в Сирии официально зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусом, из них умерли три человека и выздоровели 27.
Опрос
Как вам на самоизоляции?
Проголосовали:284330
6 апреля, 10:40
Правительство Сирии ввело комендантский час, с 18.00 до 6.00 запрещено передвижение во всех населенных пунктах, в выходные запрет начинается с 12.00. Запрещено передвижение транспорта между провинциями и городами без спецпропусков. Остановлена работа аэропортов, морских гаваней и пропускных пунктов на сухопутных границах. Сирийские власти ввели послабления, разрешив работу торговых предприятий и сферы услуг, а также сократив время комендантского часа в священный для мусульман месяц Рамадан. С 31 мая откроют свои двери высшие учебные заведения и техникумы, а с 10 мая в границах провинций заработает общественный транспорт.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
110000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Башар АсадСирияВ мире
Рекомендуем
Турецкие военные
Турция нейтрализовала семь курдов на юго-востоке страны и севере Ирака
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
Еврокомиссия до 25 мая продлит дистанционную работу из-за COVID-19
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Россия и Турция обсуждают состав и сроки новой поставки С-400
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Глава СЖР прокомментировал ситуацию с журналистами "Первого" в Белоруссии
Полиция в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Абэ обсудили ситуацию с коронавирусом
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Россия готова восстановить парламентский диалог с Украиной и Грузией
Нидерланды
В Нидерландах могут открыть кинотеатры, рестораны и концертные залы
Стикер с призывом соблюдать дистанцию на одной из станций метро в Париже
В парижском метро пассажиров без масок будут выявлять с помощью камер
Дамаск, Сирия
В Сирии возобновит работу общественный транспорт
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
Город Находка в Приморском крае
Сотрудников порта в Находке начали тестировать на коронавирус
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило сто тысяч
Дамаск, Сирия
В Сирии возобновят работу образовательные учреждения
Лифт
Названо самое опасное место в доме, где можно заразиться коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
Лента новостейМолния