В Сирии перенесли парламентские выборы из-за коронавируса

БЕЙРУТ, 7 мая - РИА Новости. Парламентские выборы в Сирии перенесены с мая на 19 июля указом президента Башара Асада, сообщает пресс-служба президентского дворца САР.
"В рамках превентивных мер, предпринимаемых сирийскими властями в рамках борьбы с распространением коронавируса, президент Башар Асад издал указ ... о переносе парламентских выборов с 20 мая на 19 июля", - написано в заявлении.
Изначально выборы были запланированы на 13 апреля, однако из-за угрозы коронавируса сирийский лидер решил перенести их на 20 мая.
По последним данным, в Сирии официально зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусом, из них умерли три человека и выздоровели 27.
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Правительство Сирии ввело комендантский час, с 18.00 до 6.00 запрещено передвижение во всех населенных пунктах, в выходные запрет начинается с 12.00. Запрещено передвижение транспорта между провинциями и городами без спецпропусков. Остановлена работа аэропортов, морских гаваней и пропускных пунктов на сухопутных границах. Сирийские власти ввели послабления, разрешив работу торговых предприятий и сферы услуг, а также сократив время комендантского часа в священный для мусульман месяц Рамадан. С 31 мая откроют свои двери высшие учебные заведения и техникумы, а с 10 мая в границах провинций заработает общественный транспорт.
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