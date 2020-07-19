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Дети-сироты адаптируются к взрослой жизни в тренировочных квартирах
В Забайкалье дети, оставшиеся без попечения родителей, получают опыт самостоятельной жизни в так называемых тренировочных квартирах. Каждый год более 100... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T08:02
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353
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хорошие новости, забайкальский край

Дети-сироты адаптируются к взрослой жизни в тренировочных квартирах

08:00 19.07.2020 (обновлено: 08:02 19.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняВоспитанник детского дома готовит на кухне
Воспитанник детского дома готовит на кухне
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 19 июлРИА Новости. В Забайкалье дети, оставшиеся без попечения родителей, получают опыт самостоятельной жизни в так называемых тренировочных квартирах. Каждый год более 100 воспитанников соцучреждений региона приобретают новые навыки, и в этом им помогают воспитатели-кураторы. Они учат ребят планировать свой бюджет, делать покупки, и что особенно важно, обращаться в госорганы для решения бытовых вопросов.
Дети заселяются в квартиры по графику, например, по три человека вместе с куратором. Занятия с воспитанниками проводят также социальные педагоги, педагог-психолог, педагог-организатор, инструктор по труду, медицинские работники.
"Условия в таких квартирах максимально приближены к современной квартире, что помогает воспитанникам входить во взрослую жизнь уже подготовленными. Не секрет, что раньше существовала такая проблема, что выпускники наших учреждений не были приспособлены к самостоятельной жизни. А теперь, имея "тренировочные квартиры", мы можем прививать навыки самообслуживания, личной гигиены, уборки, приготовления пищи и другие полезные умения", – приводит слова заместителя министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Татьяны Колчановой официальный портал региона.
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При этом используются виртуальные деньги – условные денежные единицы, на которые дети смогут планировать покупки, чтобы, например, приготовить обед.
"Это прививает навыки, которые помогут в будущей самостоятельной жизни. Дети, которые живут в семье, получают их от родителей – помыть посуду, сходить в магазин за хлебом, а у этих ребят нет такой возможности. Пожив в таких квартирах они получают опыт самостоятельной жизни", – рассказали в пресс-службе министра труда и социальной защиты населения края.
"Тренировочные" квартиры Забайкальского края не уникальный проект, в других регионах страны существуют подобные объекты, где дети адаптируются к самостоятельной жизни.
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