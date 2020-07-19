Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20200719/1574421761.html
Тайны Московского метро. Что скрывают названия станций. Часть I
Давайте честно: много ли вы знаете о московской подземке (обычные поездки не в счёт)? Например, почему "Охотный ряд" переименовывали чаще остальных? Или зачем станцию у Измайловского парка назвали "Партизанской"? Где раньше был "Мир" и откуда "переехала" станция "Ботанический сад"? И почему в самом начале метрополитен не назвали именем Сталина?
2020-07-19T12:07
как это по-русски
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574552748_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_badff32a5fb6e200b2d901c6ef8ffd17.jpg
Тайны Московского метро. Что скрывают названия станций. Часть I
Давайте честно: много ли вы знаете о московской подземке (обычные поездки не в счёт)? Например, почему "Охотный ряд" переименовывали чаще остальных? Или зачем станцию у Измайловского парка назвали "Партизанской"? Где раньше был "Мир" и откуда "переехала" станция "Ботанический сад"? И почему в самом начале метрополитен не назвали именем Сталина?
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574552748_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_badff32a5fb6e200b2d901c6ef8ffd17.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574552748_78:0:562:363_1400x0_80_0_0_ed9f91f6a829f6b4dc1b5f0194734853.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574552748_139:0:502:363_1400x0_80_0_0_d160b80c9cc3c0a13253dc0f08362e96.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Тайны Московского метро. Что скрывают названия станций. Часть I

12:00 19.07.2020 (обновлено: 12:07 19.07.2020)
21
Как это по-русски
Тайны Московского метро. Что скрывают названия станций. Часть I
12:00
Давайте честно: много ли вы знаете о московской подземке (обычные поездки не в счёт)? Например, почему "Охотный ряд" переименовывали чаще остальных? Или зачем станцию у Измайловского парка назвали "Партизанской"? Где раньше был "Мир" и откуда "переехала" станция "Ботанический сад"? И почему в самом начале метрополитен не назвали именем Сталина?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Эпизод подготовила Лина Алексюнайте
Голос эпизода Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
201000
Обсудить 0
Как это по-русскиПодкаст
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера
Круговая оборона аэропорта Беслан: проверка боеготовности ЮВО
Круговая оборона аэропорта Беслан: проверка боеготовности ЮВО
Президент США Дональд Трамп
Twitter удалил видео, которым поделился Трамп
Ребенок взвешивается на весах
В Минздраве объяснили статистику распространенности ожирения в России
Врачи и пациент в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Названы шесть форм COVID-19
Ополченец Луганской народной республики на КПП Должанский
В ЛНР заявили о ликвидации огневой позиции украинских силовиков
Лаборатория
Раскрыты главные механизмы старения
Медицинские работники проводят компьютерную томографию пациентки
В России выявили 6109 новых случаев заражения коронавирусом
Планета Земля
Ученые предупредили о формировании нового океана
Мужчина в костюме
Людены и блудодеи: послесловие к скандалу
Актриса Марина Макарова
Умерла актриса из "Убойной силы" и "Тайн следствия" Марина Макарова
Избирательница на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
США готовятся к госперевороту после выборов
Торжественное открытие XXII Олимпийских игр в Москве 19 июля 1980 года
"Может, нам отказаться?" Почему Олимпиада-80 была под угрозой срыва
Заслуженный артист РСФСР Василий Ливанов в роли Шерлока Холмса в фильме Шерлок Холмс и доктор Ватсон
Многоликий вы наш. К 85-летию Василия Ливанова
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Москве за сутки выписали 359 человек, переболевших COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:31Число умерших пациентов с COVID-19 во Владимирской области достигло 108
12:26В Палестине выявили 465 новых случаев заражения коронавирусом
12:23После обнаружения тела женщины в чемодане в Подмосковье возбудили дело
12:15Российские врачи прибудут в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19
12:07Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера
12:06Следующие слушания по делам Нетаньяху пройдут в начале 2021 года
12:03Вывозной рейс из Баку доставил в Екатеринбург 146 россиян
12:01В Минпросвещения выступили против KPI для учителей
12:00G20 к октябрю подготовит план по доступности трансграничных платежей
12:00В Пакистане задержали террористов, причастных к атаке на биржу
11:58При обстреле рынка в Афганистане погибли не менее трех человек
11:43Опрос: российские туристы рассказали, как они отдыхают этим летом
11:42Эмиру Кувейта провели операцию
11:42Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 40 тысяч
11:39В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
11:38В Грузии выявили десять новых случаев заражения коронавирусом
11:30Число умерших пациентов с COVID-19 в Тульской области превысило 180
11:28В Дмитрове задержали подозреваемого в избиении двухлетнего пасынка
11:26В КБР за сутки выписали 21 человека, переболевшего COVID-19
11:24Число умерших пациентов с COVID-19 в Тверской области достигло 116
Лента новостейМолния