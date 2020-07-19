Тайны Московского метро. Что скрывают названия станций. Часть I

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Как это по-русски Тайны Московского метро. Что скрывают названия станций. Часть I

Давайте честно: много ли вы знаете о московской подземке (обычные поездки не в счёт)? Например, почему "Охотный ряд" переименовывали чаще остальных? Или зачем станцию у Измайловского парка назвали "Партизанской"? Где раньше был "Мир" и откуда "переехала" станция "Ботанический сад"? И почему в самом начале метрополитен не назвали именем Сталина?