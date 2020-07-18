https://ria.ru/20200718/1574544540.html
Израильские военные задержали трех палестинцев по подозрению в терроризме
Израильские военнослужащие после совместной операции вместе с силами военной разведки задержали в лагере беженцев Джалазун к северу от Рамаллаха трёх... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T23:51
2020-07-18T23:51
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
палестина, израиль, в мире