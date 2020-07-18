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Израильские военные задержали трех палестинцев по подозрению в терроризме
Израильские военнослужащие после совместной операции вместе с силами военной разведки задержали в лагере беженцев Джалазун к северу от Рамаллаха трёх... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T23:51
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палестина, израиль, в мире

Израильские военные задержали трех палестинцев по подозрению в терроризме

23:51 18.07.2020
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© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военные в городе Рамаллах
Израильские военные в городе Рамаллах
© AP Photo / Majdi Mohammed
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Израильские военнослужащие после совместной операции вместе с силами военной разведки задержали в лагере беженцев Джалазун к северу от Рамаллаха трёх палестинцев, подозреваемых в попытке совершения теракта, сообщила пресс-служба армии.
"За несколько часов до задержания террористы попытались осуществить террористическую атаку, подбросив взрывное устройство, а также открыли огонь из автомобиля в сторону поселения Бейт-Эль к северо-востоку от Рамаллаха", - говорится в сообщении военных.
Информации о пострадавших не поступало, отмечается в сообщении. Подозреваемые были переданы представителям спецслужб для допроса.
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