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В Израиле начались антиправительственные демонстрации
Массовые антиправительственные демонстрации проходят поздно вечером в субботу в Иерусалиме и в центре Тель-Авива, протестующие перекрывают дороги и требуют... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T23:29
биньямин нетаньяху
иерусалим
тель-авив
в мире
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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биньямин нетаньяху, иерусалим, тель-авив, в мире

В Израиле начались антиправительственные демонстрации

23:29 18.07.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкИерусалим
Иерусалим
© РИА Новости / Амит Шааль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июл - РИА Новости. Массовые антиправительственные демонстрации проходят поздно вечером в субботу в Иерусалиме и в центре Тель-Авива, протестующие перекрывают дороги и требуют отставки премьер-министра.
"В Иерусалиме демонстрация проходит в центре города рядом с резиденцией премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Часть демонстрантов двинулась в сторону Парижской площади. В Тель-Авиве около (парка) Чарльз Клор демонстранты заблокировали дороги. Полиция на месте действует для предотвращения инцидентов", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.
Протестующие скандируют лозунги, призывающие премьер-министра Нетаньяху к отставке, сообщают израильские СМИ, в частности государственный телеканал Кан.
В воскресенье в окружном суде Иерусалима запланировано второе техническое заседание суда по обвинениям в адрес действующего премьер-министра. Участие премьер-министра в заседании не предусмотрено. По "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе "Walla!" премьер-министру выдвинуты обвинения в получении взятки. Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000".
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Биньямин НетаньяхуИерусалимТель-АвивВ мире
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