ВМС США отказались называть россиянина, получившего секретные данные

"Нет. Единственная доступная информация – это то, что содержится в обвинении", - сказала она в ответ на соответствующую просьбу РИА Новости.

Второй пункт обвинения заключается в том, что Бриггс в ходе проверки на безопасность в апреле 2018 года "с намерением обмануть", ответил "Нет" на вопрос, имел ли он "близкие и продолжительные отношения" с иностранными гражданами. Сейчас военнослужащий содержится под стражей в ожидании суда.