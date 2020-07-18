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ВМС США отказались называть россиянина, получившего секретные данные
ВМС США пока не могут предоставить информацию о некоем российском гражданине, которому военнослужащий Чарльз Бриггс мог передать секретную информацию, и ответы... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T22:38
военно-морские силы сша
портсмут
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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военно-морские силы сша, портсмут , сша, в мире

ВМС США отказались называть россиянина, получившего секретные данные

22:38 18.07.2020
3401
CC0 / U.S. Army Cyber Command/David Vergun / Военнослужащие Киберкомандования США
Военнослужащие Киберкомандования США
CC0 / U.S. Army Cyber Command/David Vergun /
ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. ВМС США пока не могут предоставить информацию о некоем российском гражданине, которому военнослужащий Чарльз Бриггс мог передать секретную информацию, и ответы на другие вопросы по делу, сообщила в субботу РИА Новости директор по общественным связям ВМС по северо-восточному региону Бет Бейкер.
"Нет. Единственная доступная информация – это то, что содержится в обвинении", - сказала она в ответ на соответствующую просьбу РИА Новости.
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Согласно документам суда, которые Бейкер передала РИА Новости, военнослужащий Чарльз Бриггс, работающий в медицинском центре ВМС в городе Портсмут в сфере информационных технологий, обвиняется в незаконном распространении секретной информации, полученной с государственного компьютера.
В обвинительном заключении говорится, что 9 января 2019 года или примерно в это время Бриггс, находясь при исполнении служебных обязанностей на авиабазе "Оффатт" в Небраске, сознательно и без разрешения получил доступ к компьютеру, откуда взял секретную информацию, а именно "имейл, содержащий секретную информацию". При этом Бриггс имел основания считать, что эти данные можно было использовать для нанесения ущерба США или что они могли представлять ценность для иностранной державы. После этого, как говорится в документе, Бриггс намеренно передал секретную информацию "российскому гражданину".
Второй пункт обвинения заключается в том, что Бриггс в ходе проверки на безопасность в апреле 2018 года "с намерением обмануть", ответил "Нет" на вопрос, имел ли он "близкие и продолжительные отношения" с иностранными гражданами. Сейчас военнослужащий содержится под стражей в ожидании суда.
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Военно-морские силы СШАПортсмутСШАВ мире
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