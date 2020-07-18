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В Новосибирском зоопарке родились 16 детенышей краснокнижного манула
В Новосибирском зоопарке три самки родили 16 детенышей краснокнижного манула, сообщается на странице зоопарка в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-19T01:09
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, новосибирск, общество

В Новосибирском зоопарке родились 16 детенышей краснокнижного манула

22:21 18.07.2020 (обновлено: 01:09 19.07.2020)
4341
© РИА НовостиВ Новосибирском зоопарке родились 16 детенышей краснокнижного манула
В Новосибирском зоопарке родились 16 детенышей краснокнижного манула
© РИА Новости
В Новосибирском зоопарке родились 16 детенышей краснокнижного манула
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Новосибирском зоопарке три самки родили 16 детенышей краснокнижного манула, сообщается на странице зоопарка в соцсети "ВКонтакте".
"В Новосибирском зоопарке три самки манулов принесли потомство. В общей сложности у нас сейчас 16 детенышей: у одной самки три котенка, у другой - пять, у третьей - восемь малышей", - говорится в сообщении.
Сотрудники зоопарка рассказали, что детеныши ненадолго выходят из укрытия, но от всего незнакомого они стараются поскорее спрятаться в домиках или за своими мамами. Однако, по словам сотрудников, с каждым днем котята будут действовать все решительней, и шансов увидеть их тоже станет больше.
В зоопарке Новосибирска манулы размножаются с 1995 года. Котят распределяют по зоологическим паркам мира в рамках международной и европейской программ по сохранению вида. Потомки живущих в Новосибирске манулов сейчас есть в Германии, Чехии, Польше, Франции, Швейцарии, Австрии, Великобритании.
Манул - редкий хищник степей и полустепей Евразии, занесен в международную и российскую Красные книги. Кроме того, ему угрожают браконьеры, существует угроза исчезновения подходящих мест обитания. В России находится самый северный ареал обитания этого животного, здесь манул встречается главным образом в горно-степных и пустынно-степных ландшафтах юго-востока республики Алтай, в республиках Тува, Бурятия, а также в юго-восточной части Забайкальского края.
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