В Новосибирском зоопарке родились 16 детенышей краснокнижного манула

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Новосибирском зоопарке три самки родили 16 детенышей краснокнижного манула, сообщается на странице зоопарка в соцсети В Новосибирском зоопарке три самки родили 16 детенышей краснокнижного манула, сообщается на странице зоопарка в соцсети "ВКонтакте".

"В Новосибирском зоопарке три самки манулов принесли потомство. В общей сложности у нас сейчас 16 детенышей: у одной самки три котенка, у другой - пять, у третьей - восемь малышей", - говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка рассказали, что детеныши ненадолго выходят из укрытия, но от всего незнакомого они стараются поскорее спрятаться в домиках или за своими мамами. Однако, по словам сотрудников, с каждым днем котята будут действовать все решительней, и шансов увидеть их тоже станет больше.

В зоопарке Новосибирска манулы размножаются с 1995 года. Котят распределяют по зоологическим паркам мира в рамках международной и европейской программ по сохранению вида. Потомки живущих в Новосибирске манулов сейчас есть в Германии, Чехии, Польше, Франции, Швейцарии, Австрии, Великобритании.