Московские власти опровергли данные об обнаружении снаряда на стройке ЮВХ

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Информация о находке снаряда времен Великой Отечественной войны на площадке строительства Юго-Восточной хорды является недостоверной, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию об обнаружении снаряда на участке строительства Юго-Восточной хорды, прилегающей к территории Московского завода полиметаллов.

"Информация не соответствует действительности. Работы по строительству Юго-Восточной хорды ведутся в штатном режиме без чрезвычайных происшествий", - говорится на сайте.