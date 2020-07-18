https://ria.ru/20200718/1574543374.html
Московские власти опровергли данные об обнаружении снаряда на стройке ЮВХ
Информация о находке снаряда времен Великой Отечественной войны на площадке строительства Юго-Восточной хорды является недостоверной, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T22:08
2020-07-18T22:08
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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новости - недвижимость, москва, происшествия
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Информация о находке снаряда времен Великой Отечественной войны на площадке строительства Юго-Восточной хорды является недостоверной, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Ранее ряд СМИ опубликовал информацию об обнаружении снаряда на участке строительства Юго-Восточной хорды, прилегающей к территории Московского завода полиметаллов.
"Информация не соответствует действительности. Работы по строительству Юго-Восточной хорды ведутся в штатном режиме без чрезвычайных происшествий", - говорится на сайте.
Юго-Восточная хорда пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны. Завершение строительства проекта, предполагающего прохождение автомобильной трассы в районе парка "Коломенское" рядом с Московским заводом полиметаллов, запланировано на конец 2022–начало 2023 года.