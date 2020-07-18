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Московские власти опровергли данные об обнаружении снаряда на стройке ЮВХ
Информация о находке снаряда времен Великой Отечественной войны на площадке строительства Юго-Восточной хорды является недостоверной, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T22:08
новости - недвижимость
москва
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
новости - недвижимость, москва, происшествия

Московские власти опровергли данные об обнаружении снаряда на стройке ЮВХ

22:08 18.07.2020
246
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтроительство дороги
Строительство дороги
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Информация о находке снаряда времен Великой Отечественной войны на площадке строительства Юго-Восточной хорды является недостоверной, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Ранее ряд СМИ опубликовал информацию об обнаружении снаряда на участке строительства Юго-Восточной хорды, прилегающей к территории Московского завода полиметаллов.
"Информация не соответствует действительности. Работы по строительству Юго-Восточной хорды ведутся в штатном режиме без чрезвычайных происшествий", - говорится на сайте.
Юго-Восточная хорда пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны. Завершение строительства проекта, предполагающего прохождение автомобильной трассы в районе парка "Коломенское" рядом с Московским заводом полиметаллов, запланировано на конец 2022–начало 2023 года.
Вид на набережную города Волгограда
7 июля, 13:59Туризм
На пляже в Волгограде нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
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Новости - НедвижимостьМоскваПроисшествия
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