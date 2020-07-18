Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200718/1574543027.html
Страны ЕС пригрозили санкциями за нарушения военного эмбарго в Ливии
ФРГ, Италия и Франция готовы рассмотреть введение санкций за нарушение военного эмбарго в Ливии, говорится в совместном заявлении лидеров трех стран - канцлера... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T21:40
джузеппе конте
эммануэль макрон
ангела меркель
франция
германия
ливия
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152451/10/1524511068_0:0:1956:1101_1400x0_80_0_0_1d42c3c0b995fb194372f0961f899cb3.jpg
https://ria.ru/20200713/1574297048.html
франция
германия
ливия
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152451/10/1524511068_0:0:1956:1101_1400x0_80_0_0_1d42c3c0b995fb194372f0961f899cb3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152451/10/1524511068_0:0:1956:1467_1400x0_80_0_0_d541cc89a3a0e8e6dd31ca3e831639ff.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152451/10/1524511068_176:0:1662:1486_1400x0_80_0_0_2c813aef3976e590dd8431622146a893.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джузеппе конте, эммануэль макрон, ангела меркель, франция, германия, ливия, италия, в мире

Страны ЕС пригрозили санкциями за нарушения военного эмбарго в Ливии

21:40 18.07.2020
1639
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭммануэль Макрон и Ангела Меркель на саммите НАТО в Брюсселе
Эммануэль Макрон и Ангела Меркель на саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. ФРГ, Италия и Франция готовы рассмотреть введение санкций за нарушение военного эмбарго в Ливии, говорится в совместном заявлении лидеров трех стран - канцлера Ангелы Меркель, премьер-министра Джузеппе Конте и президента Эммануэля Макрона соответственно.
"Мы готовы рассмотреть вопрос о введении санкций в случае продолжения нарушений эмбарго на море, на суше или в воздухе", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой правительства Германии.
В документе отмечается, что стороны в этой связи ожидают предложений от Еврокомиссии.
В заявлении указано, что лидеры провели встречу по Ливии на полях Совета ЕС в Брюсселе. Они вновь призвали все стороны конфликта в Ливии, а также международных участников выполнить условия военного эмбарго и "прекратить все более возрастающее вмешательство" в конфликт.
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
13 июля, 18:59
В Евросоюзе оценили ситуацию с оружейным эмбарго по Ливии
993102
Обсудить 0
Джузеппе КонтеЭммануэль МакронАнгела МеркельФранцияГерманияЛивияИталияВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова рассказала о вывозном "африканском турне"
Патруль американских и афганских военных в районе места бомбардировки в районе Ачин в провинции Нангархар. 14 апреля 2017
Талибы ответили на обвинения американских СМИ в "сговоре" с Россией
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
Дамаск, Сирия
СМИ сообщили о взрыве в Дамаске
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Египет выступил против вмешательства Турции в дела арабских стран
Военнослужащие Киберкомандования США
ВМС США отказались называть россиянина, получившего секретные данные
В Новосибирском зоопарке родились 16 детенышей краснокнижного манула
В Новосибирском зоопарке родились 16 детенышей краснокнижного манула
Ортодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
В Израиле выявили 1745 новых случаев коронавируса
Армянские военные в Тавушской области
МИД Армении призвал к прекращению эскалации на границе с Азербайджаном
Работа референс-лаборатории в Душанбе
В Таджикистане число случаев коронавируса увеличилось до 6834
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Россиянам рассказали, как выбрать самые сладкие арбузы и дыни
Строительство дороги
Московские власти опровергли данные об обнаружении снаряда на стройке ЮВХ
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Медведчук раскритиковал Зеленского за ориентацию на Запад Украины
Участники съезда партии ЛДПР
Жириновский спрогрозировал указ Путина о новом хабаровском губернаторе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:15В США число жертв COVID-19 превысило 140 тысяч человек
04:37В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
04:18В Китае за сутки выявили 16 случаев COVID-19
04:10Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары
03:33Кинологи назвали самые популярные клички для собак
03:28Эксперт объяснил бесполезность бесконтактных турникетов против COVID
03:14Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
02:56Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек
02:36Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты
01:56В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
01:50Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
01:48В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке
01:44Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
01:24Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса
01:20СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций
01:17В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
00:40Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
00:37Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств
00:36Фадеев извинился за клип с Валерией
00:00Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19
Лента новостейМолния