https://ria.ru/20200718/1574543027.html
Страны ЕС пригрозили санкциями за нарушения военного эмбарго в Ливии
ФРГ, Италия и Франция готовы рассмотреть введение санкций за нарушение военного эмбарго в Ливии, говорится в совместном заявлении лидеров трех стран - канцлера... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T21:40
2020-07-18T21:40
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152451/10/1524511068_0:0:1956:1101_1400x0_80_0_0_1d42c3c0b995fb194372f0961f899cb3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джузеппе конте, эммануэль макрон, ангела меркель, франция, германия, ливия, италия, в мире