Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574542808.html
Захарова рассказала о вывозном "африканском турне"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости о подробностях организации "африканского турне" — вывоза граждан России на родину... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-19T00:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
африка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821989_0:0:2847:1601_1400x0_80_0_0_7c66377a24ae4ff41204969e9e62413c.jpg
https://ria.ru/20200715/1574402032.html
https://ria.ru/20200717/1574511314.html
https://ria.ru/20200321/1568925173.html
1
россия
африка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821989_0:0:2847:1601_1400x0_80_0_0_7c66377a24ae4ff41204969e9e62413c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821989_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_ba05ff77a09bd3ec72aea19b3c525ecd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821989_246:0:2293:2047_1400x0_80_0_0_cd19655a1f6442b74354bd710c59b59b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), африка, в мире

Захарова рассказала о вывозном "африканском турне"

21:28 18.07.2020 (обновлено: 00:04 19.07.2020)
3437
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости о подробностях организации "африканского турне" — вывоза граждан России на родину сразу из нескольких стран Африки.
С 16 по 20 июля проходит "африканское турне" — сложнейший по логистике вывозной рейс, который позволит вернуться на родину десяткам российских граждан из самых отдаленных уголков Африки. Маршрут охватил семь стран: 16-17 июля — Танзания, Либерия, Гана, Камерун; 18 июля — Уганда, Кения и снова Танзания; 19-20 июля — Иордания и затем Москва.
Россияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио
15 июля, 18:03Распространение нового коронавируса
Россиян, прилетающих вывозными рейсами, обязали соблюдать изоляцию
Комментируя агентству детали "турне", Захарова рассказала, что сейчас завершилась первая его часть, "когда из пяти стран собрали людей, которых сейчас привезли в Танзанию". "Завтра (начинается. — Прим. ред.) вторая часть операции, когда вместе с присоединившимся в Танзании российским гражданами, они отправятся транзитом через Иорданию в Москву", —отметила она.
По словам официального представителя МИД России, "это, действительно, наверное, самый сложный рейс".
Захарова подчеркнула, что "аэропорты в некоторых странах открывались только под российский борт, они в принципе не работают".
По ее словам, у российских граждан в этих странах не было возможности присоединиться к вывозным рейсам других государств, чтобы транзитом через них оказаться на родине. "То есть они просто (были. — Прим. ред.) заблокированы", — отметила она.
Представитель МИД рассказала, что сложность также заключалась и в "климатических условиях — жара, эпидемиологическая обстановка и просто погодные условия".
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
17 июля, 18:10Распространение нового коронавируса
Найден самый ранний симптом коронавируса
Отвечая на вопрос о том, кто возвращается в Россию, она указала, что это "люди с разными судьбами: это и люди, которые там работали, это и члены семей — у всех были свои обстоятельства". "Это долгожданная история, которую мы сейчас проводим", — добавила она.
Захарова также обратила внимание на то, что "количество людей, за которыми полетели, меньше, чем количество людей, которые готовили этот полет". "Там порядка более 100 человек, а готовили этот рейс <...> — одного экипажа только человек 40", — указала она.
Официальный представитель МИД России подытожила, что это "тот самый случай, когда один за всех и все за одного".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
2213114
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АфрикаВ мире
Рекомендуем
Патруль американских и афганских военных в районе места бомбардировки в районе Ачин в провинции Нангархар. 14 апреля 2017
Талибы ответили на обвинения американских СМИ в "сговоре" с Россией
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Россиянам рассказали, как выбрать самые сладкие арбузы и дыни
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ
В ЮВО военные перешли перевалы на Кавказе в рамках внезапной проверки
Участники съезда партии ЛДПР
Жириновский спрогрозировал указ Путина о новом хабаровском губернаторе
Скриншот клипа Валерии и Максима Фадеева До предела
Фадеев извинился за клип с Валерией
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
Паразит токсоплазма (Toxoplasma gondii) внутри клетки
Раскрыт механизм поражения человека опасным паразитом
Эммануэль Макрон и Ангела Меркель на саммите НАТО в Брюсселе
Страны ЕС пригрозили санкциями за нарушения военного эмбарго в Ливии
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Пулково работает в штатном режиме после проверки сообщения о минировании
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Конте заявил о тупике на переговорах по выходу ЕС из кризиса
Крым
Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
Военнослужащие Киберкомандования США
ВМС США отказались называть россиянина, получившего секретные данные
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников развеял мифы о кофе
В Новосибирском зоопарке родились 16 детенышей краснокнижного манула
В Новосибирском зоопарке родились 16 детенышей краснокнижного манула
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:15В США число жертв COVID-19 превысило 140 тысяч человек
04:37В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
04:18В Китае за сутки выявили 16 случаев COVID-19
04:10Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары
03:33Кинологи назвали самые популярные клички для собак
03:28Эксперт объяснил бесполезность бесконтактных турникетов против COVID
03:14Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
02:56Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек
02:36Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты
01:56В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
01:50Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
01:48В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке
01:44Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
01:24Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса
01:20СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций
01:17В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
00:40Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
00:37Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств
00:36Фадеев извинился за клип с Валерией
00:00Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19
Лента новостейМолния