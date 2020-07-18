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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574542737.html
В Израиле выявили 1745 новых случаев коронавируса
Число выявленных случаев COVID-19 в Израиле увеличилось на 1745 и составило в субботу вечером 49 204, еще восемь пациентов с таким диагнозом за минувшие сутки... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T21:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
израиль
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, израиль, в мире

В Израиле выявили 1745 новых случаев коронавируса

21:22 18.07.2020
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© AP Photo / Mahmoud IlleanОртодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
Ортодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
© AP Photo / Mahmoud Illean
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Израиле увеличилось на 1745 и составило в субботу вечером 49 204, еще восемь пациентов с таким диагнозом за минувшие сутки скончались, общее число умерших достигло 400 человек, сообщает министерство здравоохранения.
В настоящий момент болеют 27 502 человека, в тяжелом состоянии находятся 217 пациентов, из них 56 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 21 302 человека уже выздоровели.
В ночь на пятницу правительство Израиля утвердило новые поправки к ограничительным мерам по коронавирусу, в частности, начиная с вечера 17 июля в стране закрылись спортзалы, бассейны и танцевальные студии. Рестораны смогут работать только на вынос со вторника, 21 июля. Начиная с пятницы, 24 июля, будет запрещено пребывание на пляжах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заражения, свыше 585 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗИзраильВ мире
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