В Израиле выявили 1745 новых случаев коронавируса

В настоящий момент болеют 27 502 человека, в тяжелом состоянии находятся 217 пациентов, из них 56 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 21 302 человека уже выздоровели.

В ночь на пятницу правительство Израиля утвердило новые поправки к ограничительным мерам по коронавирусу, в частности, начиная с вечера 17 июля в стране закрылись спортзалы, бассейны и танцевальные студии. Рестораны смогут работать только на вынос со вторника, 21 июля. Начиная с пятницы, 24 июля, будет запрещено пребывание на пляжах.