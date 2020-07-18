Талибы ответили на обвинения американских СМИ в "сговоре" с Россией

Патруль американских и афганских военных в районе места бомбардировки в районе Ачин в провинции Нангархар. 14 апреля 2017

© AP Photo / Rahmat Gul Патруль американских и афганских военных в районе места бомбардировки в районе Ачин в провинции Нангархар. 14 апреля 2017

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Официальный представитель движения " . Официальный представитель движения " Талибан " Сухейль Шахин в интервью телеканалу RT назвал сообщения о "сговоре" с Россией необоснованными.

Ранее газета New York Times опубликовала статью, где утверждалось, что некое российское подразделение военной разведки якобы побуждало талибов за деньги нападать на военнослужащих международной коалиции в Афганистане

"Эти "русские вознаграждения" — неправда. <...> Мы не сражаемся за чьи-то деньги. У наших людей собственная идеология, за которую они воюют и жертвуют собой", — заявил Шахин.

По мнению представителя "Талибана", подобные обвинения связаны с внутренней американской политикой, а также с желанием некоторых сил в Вашингтоне подорвать реализацию мирного соглашения, подписанного между США и талибами. В феврале в Катаре стороны заключили первый за все время войны договор о мире, который предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев.

После публикации материала New York Times российское посольство в Вашингтоне ранее сообщило, что из-за этой лживой статьи в соцсетях появились призывы "свести счеты с русскими". Информацию об угрозах дипломаты передали в правоохранительные органы США и Госдеп.

В МИД назвали эту статью фальшивкой, а глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров связал эти обвинения с внутриполитической борьбой перед выборами в Соединенных Штатах.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что ни одного доказательства по существу журналисты не предъявили и что Москва не желает победы терроризма в Афганистане.