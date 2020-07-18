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Талибы ответили на обвинения американских СМИ в "сговоре" с Россией
Официальный представитель движения "Талибан" Сухейль Шахин в интервью телеканалу RT назвал сообщения о "сговоре" с Россией необоснованными. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T23:23
дональд трамп
сергей лавров
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талибан
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в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
дональд трамп, сергей лавров, the new york times, анатолий антонов, афганистан, талибан, сша, в мире

Талибы ответили на обвинения американских СМИ в "сговоре" с Россией

21:21 18.07.2020 (обновлено: 23:23 18.07.2020)
19067
© AP Photo / Rahmat GulПатруль американских и афганских военных в районе места бомбардировки в районе Ачин в провинции Нангархар. 14 апреля 2017
Патруль американских и афганских военных в районе места бомбардировки в районе Ачин в провинции Нангархар. 14 апреля 2017
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Официальный представитель движения "Талибан" Сухейль Шахин в интервью телеканалу RT назвал сообщения о "сговоре" с Россией необоснованными.
Ранее газета New York Times опубликовала статью, где утверждалось, что некое российское подразделение военной разведки якобы побуждало талибов за деньги нападать на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.
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"Эти "русские вознаграждения" — неправда. <...> Мы не сражаемся за чьи-то деньги. У наших людей собственная идеология, за которую они воюют и жертвуют собой", — заявил Шахин.
По мнению представителя "Талибана", подобные обвинения связаны с внутренней американской политикой, а также с желанием некоторых сил в Вашингтоне подорвать реализацию мирного соглашения, подписанного между США и талибами. В феврале в Катаре стороны заключили первый за все время войны договор о мире, который предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев.
После публикации материала New York Times российское посольство в Вашингтоне ранее сообщило, что из-за этой лживой статьи в соцсетях появились призывы "свести счеты с русскими". Информацию об угрозах дипломаты передали в правоохранительные органы США и Госдеп.
В МИД назвали эту статью фальшивкой, а глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров связал эти обвинения с внутриполитической борьбой перед выборами в Соединенных Штатах.
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Аналогичное мнение выразили и в Белом доме. Дональд Трамп назвал статью "заказухой". Он считает, что историю о "сговоре" России с талибами выдумали, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. Кроме того, советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что американские спецслужбы не могут подтвердить эти обвинения в адрес Москвы.
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Дональд ТрампСергей ЛавровThe New York TimesАнатолий АнтоновАфганистанТалибанСШАВ мире
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Талибы всегда предпочитали вечно зелёные северо-американские доллары..
18 июля, 21:44
ВПВинни Пух
1110000
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