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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200718/1574542447.html
СМИ сообщили о взрыве в Дамаске
Один человек погиб, еще один получил ранения в результате подрыва двух бомб в столице Сирии Дамаске, сообщает сирийское информационное агентство SANA. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T21:13
война в сирии
сирия
дамаск (город)
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РИА Новости
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353
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сирия, дамаск (город), в мире

СМИ сообщили о взрыве в Дамаске

20:58 18.07.2020 (обновлено: 21:13 18.07.2020)
1248
© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
КАИР, 18 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате подрыва двух бомб в столице Сирии Дамаске, сообщает сирийское информационное агентство SANA.
"Один человек был убит, другой получил ранения в результате взрыва двух взрывных устройств возле мечети Анас бен Малик в районе Нахр Айша в Дамаске", - сообщает агентство.
В Сирии 19 июля пройдут выборы в народный совет страны. Руководство САР было вынуждено перенести их с апреля в связи с пандемией коронавируса.
Военнослужащий сирийской армии
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