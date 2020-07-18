https://ria.ru/20200718/1574542447.html
СМИ сообщили о взрыве в Дамаске
Один человек погиб, еще один получил ранения в результате подрыва двух бомб в столице Сирии Дамаске, сообщает сирийское информационное агентство SANA. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T20:58
2020-07-18T21:13
война в сирии
сирия
дамаск (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938464_0:210:3268:2048_1400x0_80_0_0_522329bc118931bbff88b6fd35fbe144.jpg
https://ria.ru/20200718/1574521718.html
2
сирия
дамаск (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938464_0:210:3268:2048_1400x0_80_0_0_522329bc118931bbff88b6fd35fbe144.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938464_232:0:2963:2048_1400x0_80_0_0_7e6fe34ddb640f0065e78339fdcc15ee.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938464_573:0:2621:2048_1400x0_80_0_0_2ef72bd1122ec2c8dc41c6cf92a35ccd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, дамаск (город), в мире