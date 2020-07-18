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https://ria.ru/20200718/1574542042.html
В Турции темпы прироста случаев COVID-19 снизились до месячного минимума
Число выявленных случаев коронавируса в Турции за минувшие сутки составило 918, это наименьший показатель с 7 июня, скончались 17 больных, сообщил министр... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T20:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
турция
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, турция, в мире

В Турции темпы прироста случаев COVID-19 снизились до месячного минимума

20:31 18.07.2020
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
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АНКАРА, 18 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции за минувшие сутки составило 918, это наименьший показатель с 7 июня, скончались 17 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 918 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 218 717. Умерли 17 больных, всего умерших - 5475. Вылечились сегодня 1179 пациентов, всего - 201 013", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заражения, свыше 585 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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