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Хвостатый Шерлок Холмс: как растят щенят для полиции
Полиция Санкт-Петербурга растит себе помощников. Кинологи занимаются со щенками с рождения. Сейчас им всего два с половиной месяца, но они уже показывают отличные навыки. Их тренируют искать по запаху и следу человека, взрывчатые вещества и обнаруживать трупы. Скоро они пополнят ряды профессиональных сыщиков.
2020-07-18T20:29
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РИА Новости
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60
Хвостатый Шерлок Холмс: как растят щенят для полиции
Полиция Санкт-Петербурга растит себе помощников. Кинологи занимаются со щенками с рождения. Сейчас им всего два с половиной месяца, но они уже показывают отличные навыки. Их тренируют искать по запаху и следу человека, взрывчатые вещества и обнаруживать трупы. Скоро они пополнят ряды профессиональных сыщиков.
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РИА Новости
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видео, видео
Хвостатый Шерлок Холмс: как растят щенят для полиции
Полиция Санкт-Петербурга растит себе помощников. Кинологи занимаются со щенками с рождения. Сейчас им всего два с половиной месяца, но они уже показывают отличные навыки. Их тренируют искать по запаху и следу человека, взрывчатые вещества и обнаруживать трупы. Скоро они пополнят ряды профессиональных сыщиков.
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Хвостатый Шерлок Холмс: как растят щенят для полиции

20:29 18.07.2020
184
Полиция Санкт-Петербурга растит себе помощников. Кинологи занимаются со щенками с рождения. Сейчас им всего два с половиной месяца, но они уже показывают отличные навыки. Их тренируют искать по запаху и следу человека, взрывчатые вещества и обнаруживать трупы. Скоро они пополнят ряды профессиональных сыщиков.
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