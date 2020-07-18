https://ria.ru/20200718/1574542018.html
Хвостатый Шерлок Холмс: как растят щенят для полиции
Полиция Санкт-Петербурга растит себе помощников. Кинологи занимаются со щенками с рождения. Сейчас им всего два с половиной месяца, но они уже показывают отличные навыки. Их тренируют искать по запаху и следу человека, взрывчатые вещества и обнаруживать трупы. Скоро они пополнят ряды профессиональных сыщиков.
2020-07-18T20:29
2020-07-18T20:29
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Хвостатый Шерлок Холмс: как растят щенят для полиции
Полиция Санкт-Петербурга растит себе помощников. Кинологи занимаются со щенками с рождения. Сейчас им всего два с половиной месяца, но они уже показывают отличные навыки. Их тренируют искать по запаху и следу человека, взрывчатые вещества и обнаруживать трупы. Скоро они пополнят ряды профессиональных сыщиков.
2020-07-18T20:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
Хвостатый Шерлок Холмс: как растят щенят для полиции
Полиция Санкт-Петербурга растит себе помощников. Кинологи занимаются со щенками с рождения. Сейчас им всего два с половиной месяца, но они уже показывают отличные навыки. Их тренируют искать по запаху и следу человека, взрывчатые вещества и обнаруживать трупы. Скоро они пополнят ряды профессиональных сыщиков.
2020-07-18T20:29
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PT1M27S
Хвостатый Шерлок Холмс: как растят щенят для полиции
Полиция Санкт-Петербурга растит себе помощников. Кинологи занимаются со щенками с рождения. Сейчас им всего два с половиной месяца, но они уже показывают отличные навыки. Их тренируют искать по запаху и следу человека, взрывчатые вещества и обнаруживать трупы. Скоро они пополнят ряды профессиональных сыщиков.