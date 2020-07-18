Хвостатый Шерлок Холмс: как растят щенят для полиции

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Полиция Санкт-Петербурга растит себе помощников. Кинологи занимаются со щенками с рождения. Сейчас им всего два с половиной месяца, но они уже показывают отличные навыки. Их тренируют искать по запаху и следу человека, взрывчатые вещества и обнаруживать трупы. Скоро они пополнят ряды профессиональных сыщиков.