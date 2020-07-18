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В Подмосковье при столкновении автобуса и легковушки погиб человек
Один человек погиб и шестеро пострадали при лобовом столкновении автобуса и легкового автомобиля Mercedes в подмосковном Наро-Фоминске, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T20:12
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
происшествия
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московская область (подмосковье)
наро-фоминск
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), наро-фоминск, происшествия

В Подмосковье при столкновении автобуса и легковушки погиб человек

20:12 18.07.2020
2981
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль реанимации на дороге
Автомобиль реанимации на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Один человек погиб и шестеро пострадали при лобовом столкновении автобуса и легкового автомобиля Mercedes в подмосковном Наро-Фоминске, сообщили РИА Новости в областном главке МВД РФ.
"В результате ДТП водитель Mercedes скончался, по предварительной информации, ещё шесть человек пострадали", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по факту ДТП проводится проверка.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская область (Подмосковье)Наро-ФоминскПроисшествия
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