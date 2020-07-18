https://ria.ru/20200718/1574541700.html
В Подмосковье при столкновении автобуса и легковушки погиб человек
Один человек погиб и шестеро пострадали при лобовом столкновении автобуса и легкового автомобиля Mercedes в подмосковном Наро-Фоминске, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T20:12
2020-07-18T20:12
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
происшествия
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https://ria.ru/20200717/1574493446.html
1
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), наро-фоминск, происшествия