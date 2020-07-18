Конте заявил о тупике на переговорах по выходу ЕС из кризиса

По его словам, переговоры оказались "сложнее, чем мы ожидали", стороны попали в патовую ситуацию. "Многие вопросы нам не удается разрешить", — сказал премьер Италии.

"Они не разделяют необходимость весомого ответа, особенно в отношении субсидий и займов. Мы стараемся привлечь всех, чтобы все поняли, что от этого выигрывают не только Италия и другие наиболее пострадавшие страны, но и вся Европа", — отметил Конте.