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Число пострадавших при взрыве газа в Кабардино-Балкарии выросло до пяти
Число пострадавших при взрыве газа в квартире в Баксанском районе Кабардино-Балкарии выросло до пяти человек, сообщает региональный минздрав. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T20:05
кабардино-балкарская республика (кбр)
нижний новгород
баксан
баксанский район
происшествия
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7 495 645-6601 
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353
60
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кабардино-балкарская республика (кбр), нижний новгород, баксан, баксанский район, происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Кабардино-Балкарии выросло до пяти

20:05 18.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газа в квартире в Баксанском районе Кабардино-Балкарии выросло до пяти человек, сообщает региональный минздрав.
Утром в субботу в квартире на первом этаже двухэтажного дома на улице Свободы в городе Баксан произошла вспышка газовоздушной смеси. Сообщалось, что пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Площадь возникшего в квартире пожара составила 200 квадратных метров, он был потушен в 7.10 мск. По данным регионального минздрава, пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии, их могут перевезти на лечение в федеральный ожоговый центр в Нижний Новгород. Отмечалось, что прокуратура КБР и следователи по факту инцидента организовали проверки.
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"Ожоги получили пять человек: мужчина, две женщины, мальчик 2013 года рождения и девочка 2015 года рождения", - говорится в сообщении в аккаунте минздрава в соцсети Instagram.
Отмечается, что состояние девочки с ожогами 10% поверхности тела стабильное. Мальчик, получивший глубокие ожоги 55% поверхности тела, находится в шоковом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ. "Мужчина, получивший ожоги 70% поверхности тела, и женщина 1993 года рождения, получившая ожоги 40% поверхности тела, находятся в шоковом состоянии в реанимации ЦРБ Баксана и пока нетранспортабельны. Мужчина подключен к аппарату ИВЛ", - уточняет минздрав.
По его данным, женщина 1963 года рождения с ожогами 20% поверхности тела находится в реанимации республиканской клинической больницы, ее состояние стабильное.
"Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Достигнута договоренность о переводе пациентов с наиболее обширными поражениями поверхности тела в ожоговый центр после того, как состояние будет стабилизировано", - отмечает минздрав.
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