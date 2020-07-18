Число пострадавших при взрыве газа в Кабардино-Балкарии выросло до пяти

НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газа в квартире в Число пострадавших при взрыве газа в квартире в Баксанском районе Кабардино-Балкарии выросло до пяти человек, сообщает региональный минздрав.

Утром в субботу в квартире на первом этаже двухэтажного дома на улице Свободы в городе Баксан произошла вспышка газовоздушной смеси. Сообщалось, что пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Площадь возникшего в квартире пожара составила 200 квадратных метров, он был потушен в 7.10 мск. По данным регионального минздрава, пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии, их могут перевезти на лечение в федеральный ожоговый центр в Нижний Новгород . Отмечалось, что прокуратура КБР и следователи по факту инцидента организовали проверки.

"Ожоги получили пять человек: мужчина, две женщины, мальчик 2013 года рождения и девочка 2015 года рождения", - говорится в сообщении в аккаунте минздрава в соцсети Instagram.

Отмечается, что состояние девочки с ожогами 10% поверхности тела стабильное. Мальчик, получивший глубокие ожоги 55% поверхности тела, находится в шоковом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ. "Мужчина, получивший ожоги 70% поверхности тела, и женщина 1993 года рождения, получившая ожоги 40% поверхности тела, находятся в шоковом состоянии в реанимации ЦРБ Баксана и пока нетранспортабельны. Мужчина подключен к аппарату ИВЛ", - уточняет минздрав.

По его данным, женщина 1963 года рождения с ожогами 20% поверхности тела находится в реанимации республиканской клинической больницы, ее состояние стабильное.