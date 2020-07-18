Медведчук раскритиковал Зеленского за ориентацию на Запад Украины

По его словам, на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик проживают граждане Украины и к ним нужно относиться как к гражданам страны - они имеют право получать пенсии и образование на Украине. Медведчук отметил, что слова об ограничении прав жителей республик Донбасса, которые часто раздаются именно от людей с Запада Украины, так и должны остаться словами. "Высказывать вы можете все что угодно, но делать – кто вам дал право?" – добавил политик.