Путевки для москвичей в летние детские лагеря могут перенести на 2021 год

За границу — по списку: когда и куда смогут улететь российские туристы

За границу — по списку: когда и куда смогут улететь российские туристы

"Поэтому мы вынуждены будем, скорее всего, перенести, если ситуация не изменится, на следующий год", - отметил мэр, рассказывая о ситуации с путевками "Мосгортура".