Путевки для москвичей в летние детские лагеря могут перенести на 2021 год

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Путевки для москвичей в летние детские лагеря других регионов из-за коронавируса, скорее всего, перенесут на 2021 год, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
"Я думаю, лучше рассчитывать на следующий год. Мы вообще продлили эти путевки до конца 2020 года. Думали, что все-таки будет возможность поехать в другие регионы страны – на юг, в Краснодар, в Крым. Но в соответствии с постановлением главного санитарного врача России запрещены поездки из других регионов в летние детские лагеря. Можно только в рамках своего региона. Москвичи могут поехать только в Московскую область. Это небольшой объем. Большинство заявок и путевок у нас для поездок в другие регионы", - рассказал Собянин.
"Поэтому мы вынуждены будем, скорее всего, перенести, если ситуация не изменится, на следующий год", - отметил мэр, рассказывая о ситуации с путевками "Мосгортура".
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