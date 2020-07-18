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Путевки для москвичей в летние детские лагеря могут перенести на 2021 год
Путевки для москвичей в летние детские лагеря других регионов из-за коронавируса, скорее всего, перенесут на 2021 год, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T20:02
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Путевки для москвичей в летние детские лагеря могут перенести на 2021 год

19:58 18.07.2020 (обновлено: 20:02 18.07.2020)
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Дети на набережной в Анапе
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Путевки для москвичей в летние детские лагеря других регионов из-за коронавируса, скорее всего, перенесут на 2021 год, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
"Я думаю, лучше рассчитывать на следующий год. Мы вообще продлили эти путевки до конца 2020 года. Думали, что все-таки будет возможность поехать в другие регионы страны – на юг, в Краснодар, в Крым. Но в соответствии с постановлением главного санитарного врача России запрещены поездки из других регионов в летние детские лагеря. Можно только в рамках своего региона. Москвичи могут поехать только в Московскую область. Это небольшой объем. Большинство заявок и путевок у нас для поездок в другие регионы", - рассказал Собянин.
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"Поэтому мы вынуждены будем, скорее всего, перенести, если ситуация не изменится, на следующий год", - отметил мэр, рассказывая о ситуации с путевками "Мосгортура".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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