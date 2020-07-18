https://ria.ru/20200718/1574541027.html
Врач объяснил проявление "самого раннего симптома" коронавируса
Кардиолог Симон Мацкеплишвили в интервью "Комсомольской правде" связал появление сыпи у зараженных коронавирусом с воздействием инфекции на сосуды. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T19:47
2020-07-18T20:15
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, испания, в мире
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
Кардиолог Симон Мацкеплишвили в интервью "Комсомольской правде
" связал появление сыпи у зараженных коронавирусом с воздействием инфекции на сосуды.
Ранее испанские
ученые рассказали, что в рамках исследования у почти тридцати процентов пациентов с COVID-19 заметили энантему в ротовой полости — обильные высыпания на слизистой оболочке.
"Вирус, как мы сейчас уже прекрасно понимаем, помимо легочной ткани, поражает еще и кровеносные сосуды, вызывая системное воспаление сосудистой стенки, которое в медицине называется васкулитом. <...> Это и обуславливает весь спектр клинических проявлений заболевания", — объяснил Мацкеплишвили.
Кроме того, отметил врач, высыпания могут являться реакцией организма на применение определенных лекарств или следствием присоединившейся вторичной инфекции, например грибковой.
"Можно вспомнить большое количество других вирусных заболеваний, которые имеют такие же проявления как на коже, так и в нервной системе, например корь или краснуха. Вызываются они совершенно другими вирусами, <...> но принцип действия у них схож. Они, как и новый коронавирус, приводят к поражению кровеносных сосудов", — добавил он.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 13,8 миллиона человек, свыше 591 тысячи скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.