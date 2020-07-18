Суд арестовал спикера горсовета Петрозаводска по делу о взятке

Ранее сообщалось, что Боднарчука подозревают в получении взятки за выдачу разрешений на строительство. Уголовное дело в его отношении возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), максимальная санкция – лишение свободы на 15 лет.