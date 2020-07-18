Суд арестовал спикера горсовета Петрозаводска по делу о взятке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Спикер петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук арестован на два месяца по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Следственного комитета по Карелии.
"Следствие ходатайствовало об аресте. Петрозаводский городской суд вынес решение о содержании под стражей Боднарчука сроком на два месяца", - сказали в ведомстве.
Адвокат Боднарчука Елена Аскерова сообщила, что обвинение парламентарию предъявили в пятницу, защита планирует обжаловать арест.
Ранее сообщалось, что Боднарчука подозревают в получении взятки за выдачу разрешений на строительство. Уголовное дело в его отношении возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), максимальная санкция – лишение свободы на 15 лет.
По версии следствия, с 2018 по 2019 годы Боднарчук через посредника получил от представителей коммерческих организаций взятку более чем в 1,5 миллиона рублей за решение вопросов, связанных с градостроительной деятельностью администрации Петрозаводска, в том числе по выдаче им разрешений на строительство.
Боднарчук был избран депутатом горсовета от партии "Единая Россия" в 2015 году, в том же году возглавил законодательный орган.