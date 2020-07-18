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Суд арестовал спикера горсовета Петрозаводска по делу о взятке
Спикер петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук арестован на два месяца по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T19:44
петрозаводский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
петрозаводск
республика карелия
происшествия
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петрозаводск
республика карелия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
петрозаводский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, петрозаводск, республика карелия, происшествия

Суд арестовал спикера горсовета Петрозаводска по делу о взятке

19:44 18.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Спикер петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук арестован на два месяца по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Следственного комитета по Карелии.
"Следствие ходатайствовало об аресте. Петрозаводский городской суд вынес решение о содержании под стражей Боднарчука сроком на два месяца", - сказали в ведомстве.
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
16 июля, 21:09
Задержанных за взятки сотрудников "Матросской тишины" арестовали
Адвокат Боднарчука Елена Аскерова сообщила, что обвинение парламентарию предъявили в пятницу, защита планирует обжаловать арест.
Ранее сообщалось, что Боднарчука подозревают в получении взятки за выдачу разрешений на строительство. Уголовное дело в его отношении возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), максимальная санкция – лишение свободы на 15 лет.
По версии следствия, с 2018 по 2019 годы Боднарчук через посредника получил от представителей коммерческих организаций взятку более чем в 1,5 миллиона рублей за решение вопросов, связанных с градостроительной деятельностью администрации Петрозаводска, в том числе по выдаче им разрешений на строительство.
Боднарчук был избран депутатом горсовета от партии "Единая Россия" в 2015 году, в том же году возглавил законодательный орган.
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Петрозаводский городской судСледственный комитет России (СК РФ)Единая РоссияПетрозаводскРеспублика КарелияПроисшествия
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