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Пожарные ликвидировали огонь в соборе в Нанте
Огонь в соборе Нанта потушен, риска обрушения нет или он минимален, но пожарные будут оставаться на месте и ночью, сообщил представитель пожарной бригады... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T19:51
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
франция, нант, в мире

Пожарные ликвидировали огонь в соборе в Нанте

19:39 18.07.2020 (обновлено: 19:51 18.07.2020)
2441
© REUTERS / Stephane MaheЛиквидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
© REUTERS / Stephane Mahe
ПАРИЖ, 18 июл – РИА Hовости. Огонь в соборе Нанта потушен, риска обрушения нет или он минимален, но пожарные будут оставаться на месте и ночью, сообщил представитель пожарной бригады департамента Атлантическая Луара подполковник Жером Ланглуа.
"Огонь потушен, но операции (в соборе - ред.) продолжаются", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.
Пожарные во время ликвидации возгорания в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
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Он отметил, что в обломках могут быть найдены элементы, важные как для следствия, так и для последующей реконструкции собора.
По его словам, "в настоящий момент риска обрушения внутри собора нет или он совсем невелик". Вместе с тем Ланглуа сообщил, что пожарные могут оставаться на месте и ночью для необходимых работ.
Возгорание произошло в субботу утром. В результате пожара был полностью разрушен, в частности, большой орган собора. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора.
На места прибыли премьер-министра Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло. Глава правительства выразил слова благодарности пожарным за их профессиональную и эффективную работу при тушении возгорания и солидарность жителям Нанта и католическому сообществу. Кастекс высказался за восстановление собора "как можно быстрее".
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19 июля, 00:23
Марина Минетова
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