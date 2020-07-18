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Власти Нанта не обнаружили следов взлома в соборе
Следов взлома собора Святых Петра и Павла в Нанте, где в субботу утром произошел пожар, не было обнаружено, сообщил прокурор города Пьер Сен. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T19:35
жан кастекс
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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жан кастекс, жеральд дарманен, франция, нант, в мире

Власти Нанта не обнаружили следов взлома в соборе

19:35 18.07.2020
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© REUTERS / Stephane MaheПожарные во время ликвидации возгорания в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
Пожарные во время ликвидации возгорания в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
© REUTERS / Stephane Mahe
ПАРИЖ, 18 июл – РИА Новости. Следов взлома собора Святых Петра и Павла в Нанте, где в субботу утром произошел пожар, не было обнаружено, сообщил прокурор города Пьер Сен.
"Никаких следов взлома на входах не было обнаружено", - сказал прокурор агентству Франс Пресс.
Он отметил, что выявлены три очага возгорания "на значительном расстоянии друг от друга". Один из очагов находился на уровне большого органа, который полностью сгорел.
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Возгорание в соборе Нанта произошло в субботу утром. Как заявил глава пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара, огонь был локализован в течение трех часов. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора.
На место прибыли премьер-министра Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло. Глава правительства выразил слова благодарности пожарным за их профессиональную и эффективную работу при тушении возгорания и солидарность жителям Нанта и католическому сообществу. Кастекс высказался за восстановление собора "как можно быстрее".
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Жан КастексЖеральд ДарманенФранцияНантВ мире
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