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Силуанов рассказал, как мировая экономика избежала "худшего сценария"
Меры "Группы 20" позволили не допустить худшего сценария в мировой экономике в условиях пандемии COVID-19, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T20:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
антон силуанов
большая двадцатка
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон силуанов, большая двадцатка, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Силуанов рассказал, как мировая экономика избежала "худшего сценария"

19:27 18.07.2020 (обновлено: 20:43 18.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Меры "Группы 20" позволили не допустить худшего сценария в мировой экономике в условиях пандемии COVID-19, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран "двадцатки", которая прошла в субботу в формате видеоконференции.
"Предпринятые "двадцаткой" меры по поддержке экономики и населения как на национальном, так и на международном уровне оказались действенными и своевременными, что позволило не допустить реализации наиболее негативных сценариев развития мировой экономики", - приводятся слова Силуанова в сообщении Минфина РФ.
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Участники финансовой "двадцатки" отметили прогресс в реализации утвержденного в апреле плана действий по поддержке мировой экономики. "Руководители финансовых ведомств обсудили ситуацию в мировой экономике, возможные меры политики по стимулированию экономической активности в условиях новой коронавирусной инфекции. Министры и управляющие также отметили прогресс в реализации утвержденного в апреле этого года плана действий "Группы 20" по поддержке мировой экономики в условиях пандемии и обсудили результаты работы финансового трека", - говорится в сообщении.
План действий "Группы 20" включает меры по финансированию экстренных мероприятий в сфере здравоохранения, адресную поддержку уязвимых слоев населения и предприятий (включая малый и средний бизнес) и создание условий для восстановления экономик.
Силуанов также отметил беспрецедентный по масштабам пакет мер, которые приняла Россия по трем ключевым направлениям - поддержка населения, поддержка компаний и отраслей, укрепление системы здравоохранения.
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"С учетом относительно высокой действенности антикризисных мер, предпринятых Россией, сокращение отечественной экономики будет не таким глубоким, а ее восстановление более динамичным, чем в других странах. Это позволяет уже сейчас думать о постепенном возвращении к обычной жизни – в том числе и в сфере бюджетной политики. Россия исходит из необходимости возвращения к соблюдению действующих "бюджетных правил" с 2022 года", - говорится в сообщении.
Силуанов также напомнил, что Россия присоединилась и активно участвует в совместной инициативе "Группы 20" и Парижского клуба по предоставлению отсрочки долговых платежей для стран с низким уровнем дохода.
По итогам заседания руководители финансовых ведомств приняли совместное коммюнике и договорились о дальнейшей координации усилий в целях поддержания восстановления мировой экономики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон СилуановБольшая двадцаткаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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