Глава Минздрава Украины заявил об отсутствии в стране медицинской системы

Глава минздрава ранее сообщал, что около 1 тысячи больниц Украины в этом году будут недофинансированы на 10-50%, в зоне особенного риска оказались противотуберкулезная служба, психиатрические больницы, экстренная медицинская помощь и высокоспециализированные медицинские направления. По его словам, следствием такого недофинансирования может стать сокращение числа медиков, и нуждающиеся в медпомощи будут ее дольше ожидать. Степанов говорил, что из-за второго этапа медицинской реформы преподаватели университетов потеряли возможность лечить пациентов, кроме того, он считает, что страна вскоре может остаться без новых докторов.

Второй этап медицинской реформы стартовал 1 апреля на Украине, несмотря на распространение коронавируса COVID-19. Системные изменения проходят на уровне поликлиник и больниц по всей стране. Власти обещают, что деньги начнут "ходить за пациентом" и за большинство медицинских услуг заплатит государство. Согласно реформе, медуслуги, от которых зависит жизнь человека, теперь на Украине будут полностью бесплатными. К примеру, государством будут оплачиваться роды и помощь новорожденным, лечение сердечно-сосудистых болезней и инсульта, а также диагностика онкологических заболеваний. Также будет реформирована служба экстренной помощи – вызов скорой останется бесплатным, а решать, куда везти пациента, теперь будет диспетчер.