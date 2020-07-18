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Глава Минздрава Украины заявил об отсутствии в стране медицинской системы
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил об отсутствии в стране медицины как системы – есть лишь "очаги" оказания медпомощи, а единственным... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T19:04
максим степанов
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353
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максим степанов, министерство здравоохранения украины (минздрав украины), украина, в мире

Глава Минздрава Украины заявил об отсутствии в стране медицинской системы

19:04 18.07.2020
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© Фото : страница Максима Степанова в FacebookГубернатор Одесской области Максим Степанов
Губернатор Одесской области Максим Степанов
© Фото : страница Максима Степанова в Facebook
КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил об отсутствии в стране медицины как системы – есть лишь "очаги" оказания медпомощи, а единственным нормально развитым направлением является стоматология.
"Все, что касается экстренной помощи, это огромный приоритет (в деятельности минздрава под его руководством – ред.). На нее никто никогда не обращал внимания. По сути, у нас медицины как системы не существует в стране. У нас есть очаги оказания медицинской помощи. Их много, они держатся на наших врачах и медперсонале. Единственное направление медицины, которое нормально развилось – стоматология. К нему государство не имело никакого отношения, просто забыло на каком-то этапе", - сказал Степанов в интервью агентству "РБК-Украина".
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным
6 октября 2019, 17:38
Медведчук: реформа на Украине уничтожила бесплатную медицину
Глава минздрава ранее сообщал, что около 1 тысячи больниц Украины в этом году будут недофинансированы на 10-50%, в зоне особенного риска оказались противотуберкулезная служба, психиатрические больницы, экстренная медицинская помощь и высокоспециализированные медицинские направления. По его словам, следствием такого недофинансирования может стать сокращение числа медиков, и нуждающиеся в медпомощи будут ее дольше ожидать. Степанов говорил, что из-за второго этапа медицинской реформы преподаватели университетов потеряли возможность лечить пациентов, кроме того, он считает, что страна вскоре может остаться без новых докторов.
Второй этап медицинской реформы стартовал 1 апреля на Украине, несмотря на распространение коронавируса COVID-19. Системные изменения проходят на уровне поликлиник и больниц по всей стране. Власти обещают, что деньги начнут "ходить за пациентом" и за большинство медицинских услуг заплатит государство. Согласно реформе, медуслуги, от которых зависит жизнь человека, теперь на Украине будут полностью бесплатными. К примеру, государством будут оплачиваться роды и помощь новорожденным, лечение сердечно-сосудистых болезней и инсульта, а также диагностика онкологических заболеваний. Также будет реформирована служба экстренной помощи – вызов скорой останется бесплатным, а решать, куда везти пациента, теперь будет диспетчер.
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