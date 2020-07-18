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В Узбекистане главы двух регионов заразились коронавирусом
Главы двух регионов Узбекистана - автономии Каракалпакстан на северо-западе и Сурхандарьинской области на юге страны - инфицированы коронавирусом COVID-19, их... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T18:58
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353
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коронавирус covid-19, узбекистан, в мире

В Узбекистане главы двух регионов заразились коронавирусом

18:58 18.07.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваУзбекистан
Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 18 июл – РИА Новости. Главы двух регионов Узбекистана - автономии Каракалпакстан на северо-западе и Сурхандарьинской области на юге страны - инфицированы коронавирусом COVID-19, их состояние стабильное, сообщает в субботу пресс-служба министерства здравоохранения.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К субботе число зарегистрированных случаев составило 15 896, скончались 80 пациентов, 9003 выздоровели. Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы были поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 – "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. В настоящий момент вся территория страны остается "красной".
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"Председатель Жокаргы Кенеса (парламента) Каракалпакстана Муса Ерниязов и хоким (глава администрации) Сурхандарьинской области Тура Боболов заразились коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Ведомство впервые сообщает о наличии COVID-19 у глав регионов страны.
По данным пресс-службы, в настоящее время состояние здоровья чиновников стабильное. Ерниязов проходит лечение в своем регионе, Боболова перевели в Ташкент.
Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов накануне в ходе визита в Каракалпакстан провел видеоконференцию со специалистами из Германии, они дали свои рекомендации по лечению заболевших руководителей, добавили в пресс-службе.
Условия карантина в Узбекистане начали смягчать еще в конце апреля. Однако из-за роста числа заболевших с 10 июля было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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