Собянин считает, что День города в Москве пройдет по расписанию

"Я думаю, это первый фестиваль, который мы не пропустим. На мой взгляд, мы его проведем. Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, можно так сказать. Скорее всего, он будет. Желаю всем здоровья и хорошего настроения. А самое главное - уверенности в завтрашнем дне", - сказал Собянин.