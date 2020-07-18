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Распространение нового коронавируса
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Собянин считает, что День города в Москве пройдет по расписанию
День города, скорее всего, будет первым фестивалем в Москве после пандемии, если ситуация не ухудшится, праздник пройдет по расписанию, сказал мэр столицы... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T18:46
распространение нового коронавируса
сергей собянин
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
сергей собянин, москва, общество

Собянин считает, что День города в Москве пройдет по расписанию

18:46 18.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. День города, скорее всего, будет первым фестивалем в Москве после пандемии, если ситуация не ухудшится, праздник пройдет по расписанию, сказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью радио "Комсомольская правда".
"Я думаю, это первый фестиваль, который мы не пропустим. На мой взгляд, мы его проведем. Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, можно так сказать. Скорее всего, он будет. Желаю всем здоровья и хорошего настроения. А самое главное - уверенности в завтрашнем дне", - сказал Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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